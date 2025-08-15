Congo-Brazzaville: Conseil consultatif de la femme - Yennie Clara Mathurine Osseté a pris ses fonctions

La secrétaire exécutive sortante du Conseil consultatif de la femme, Antoinette Kébi, a cédé le 13 août au siège de l'institution à Brazzaville, sa place à son successeur, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, lors de la cérémonie de passation de service sous la modération du conseiller du chef de l'Etat chargé de la Réforme de l'Etat et la Fonction publique, Laurent Tengo, en présence de la ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Economie informelle, Ines Nefer Bertille Ingani Voumbo Yallo.

L'événement a été marqué par la lecture du décret 2025-342 du 7 août 2025, nommant la nouvelle secrétaire exécutive en remplacement de la sortante par le conseiller du chef de l'Etat; l'allocution d'orientation de la ministre; les allocutions des deux secrétaires exécutives; la visite des locaux; la signature des parapheurs et la remise de documents ainsi que la signature du procès-verbal. La visite des locaux a pemier de se rendre compte de la situation du personnel et des finances. Elle a permis à la nouvelle secrétaire exécutive de prendre connaissance du transfert des dossiers en cours, des études réalisées et bien d'autres.

La secrétaire exécutive sortante, Antoinette Kébi, a rendu hommage au chef de l'Etat pour avoir jeté son regard sur sa modeste personne, le 26 décembre 2018. Elle a déploré à cette occasion le manque de l'assemblée générale du Conseil avant d'évoquer les actions focalisées sur l'institution. Il s'agit notamment de l'écoute des différentes catégories socio-professionnelles, des enquêtes et études. « Les résultats de toutes ces études auraient dû être examinés au cours des sessions de l'assemblée générale du Conseil consultatif de la femme. Faute des sessions de cet organe cardinal, lesdites études sont restées dans les tiroirs », a-t-elle dit.

La secrétaire exécutive entrante, de son côté, a décliné les grands axes de son action : encourager l'éducation de la jeune fille en lui garantissant l'accès à une éducation de qualité; plaider pour la participation des femmes au développement local en favorisant leur implication dans les processus de décision au niveau local; promouvoir les grandes figures féminines de l'histoire nationale. Elle a promis d'être à l'écoute des conseils de son prédécesseur qui aura posé des fondations solides pour bâtir un avenir meilleur.

La ministre Ines Nefer Bertille Ingani Voumbo Yallo a félicité la secrétaire entrante en lui disant de compter sur son prédécesseur, tout en lui demandant de jouer son rôle de mère. D'après elle, sa mission est d'émettre des avis aux questions liées à la condition de la femme, à faire des suggestions au gouvernement ainsi qu'à promouvoir la promotion de la femme. Elle a émis le souhait au Conseil de briller par des suggestions et l'amélioration des conditions de la femme avant de rappeler la loi organique portant création du Conseil consultatif de la femme et la promotion de la loi Mouébara.