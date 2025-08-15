Sénégal: Fausse rumeur d'éruption volcanique imminente à Dakar

À en croire une série de vidéos mensongères diffusées sur TikTok ces dernières heures, la ville de Dakar aurait été placée en « alerte rouge » pour risque d'éruption volcanique. Cette fausse information, inventée de toutes pièces, usurpe l'identité de France 24.

C'est notre rédaction en langues locales à Dakar qui a lancé l'alerte. Depuis ce mercredi 13 août 2025, plusieurs publications TikTok virales sèment le doute sur les réseaux sociaux au Sénégal. Ces courtes vidéos, vues plusieurs millions de fois, affirment, à tort, qu'un volcan dormant sous les collines des Mamelles devrait entrer en éruption dans les prochains jours. En réalité, aucune alerte n'a été émise par les autorités et aucune catastrophe naturelle de la sorte n'est prévue.

« Cette vidéo est totalement fausse. Elle a été inventée pour apeurer et mettre les populations de Dakar dans une menace qui n'est pas fondée », explique le professeur sénégalais Papa Goumba Lô, géologue, expert en prévention des risques naturels, contacté par la cellule Info Vérif de RFI.

« Pour qu'une éruption volcanique se mette en place, il faut au moins plusieurs années de signes annonciateurs. Or, il n'en est pas question depuis le dernier tremblement de terre qu'il y a eu à Dakar en 1984 », précise celui qui a dédié sa thèse au volcanisme quaternaire de Dakar.

L'identité de France 24 usurpée

Ces vidéos sont fausses sur le fond, mais aussi sur la forme. À l'image, ces clips débutent sur un extrait de journal de France 24. On reconnaît les journalistes Fatimata Wane et Kalidou Sy. S'ensuivent alors des images d'illustrations montrant Dakar, ou des éruptions volcaniques. Dans les faits, la rédaction de France 24 n'est pas à l'origine de ces contenus. L'image des deux présentateurs a été détournée.

Côté son, des voix masculines et féminines affirment, à tort, sur un ton alarmiste : « Alerte rouge, Dakar sous la menace d'une éruption volcanique. Les scientifiques viennent de lancer une alerte d'une gravité extrême. (...) Des centaines de milliers de personnes pourraient être en danger. La ville se prépare au pire dans une atmosphère de tension et de peur grandissante ».

L'intonation paraît très robotique, et pour cause, ces commentaires audio ont été entièrement générés par une intelligence artificielle. Ces voix ne sont pas celles des journalistes de France 24 visibles à l'image. Il s'agit là d'une énième usurpation d'identité destinée à tromper la vigilance des utilisateurs en instrumentalisant la confiance accordée à France 24.

Remonter à la source

Pour ne pas tomber dans le piège face à ce type d'usurpation d'identité, il est fortement conseillé de remonter à la source. En cas de doute sur une publication portant le logo de France 24 ou de RFI, pensez à consulter nos sites internet et nos réseaux sociaux officiels. Si le contenu qui circule en ligne avec ce logo ne s'y trouve pas, alors c'est une fausse information.