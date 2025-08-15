Libye: Est du pays - Le maréchal Haftar nomme adjoint son fils Saddam «pour l'accompagner» et «défendre» son choix

Le maréchal Khalifa Haftar, qui dirige l'est de la Libye depuis une décennie, a nommé adjoint son plus jeune fils, Saddam. Pour le politologue Hasni Abidi, ce choix vise à préparer la succession du vieillissant dirigeant mais aussi l'influence du benjamin qui, déjà, « exerce une influence importante sur tous les secteurs ».

Le maréchal Khalifa Haftar, chef du commandement militaire général basé dans l'est de la Libye, a nommé son fils, le lieutenant-général Saddam Khalifa Haftar, actuel chef d'état-major des forces terrestres de l'armée nationale libyenne, comme adjoint.

Selon plusieurs observateurs, cette nomination était attendue. Cela fait plusieurs mois qu'il se préparait à cette mission. Pour le politologue spécialiste de la Libye, Hasni Abidi, il y a des multiples raisons à cette décision, notamment la préparation de l'après Haftar-père.

« Khalifa Haftar voulait vraiment nommer Saddam de son vivant »

« Le maréchal Khalifa Haftar est très âgé. Il a des difficultés de santé depuis quelques semaines. Ses interventions télévisées sont presque toutes enregistrées. Et il a aussi des difficultés en recevant certaines délégations étrangères », détaille-t-il au micro d'Houda Ibrahim.

« Deuxième élément, c'est qu'il y avait une certaine rivalité entre les enfants de Khalifa Haftar, notamment son fils Belkacem, parce que Saddam est le plus jeune. Il est dans l'armée depuis sept ans seulement. Il a à peine 34 ans. Khalifa Haftar voulait vraiment nommer de son vivant, Saddam, qui est plus proche de lui, pour l'accompagner, mais aussi pour défendre cette nomination », poursuit-il.

Hasni Abidi conclut : « Saddam Haftar, depuis plusieurs années, exerce une influence importante sur tous les secteurs : l'armée, l'économie et même sur les relations opérationnelles puisqu'il accompagne son père dans tous ses déplacements. Et souvent aussi, il se déplace seul pour rencontrer des chefs d'État ou des responsables militaires à l'étranger. »

La Libye est dirigée par deux gouvernements parallèles, l'un mené par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah basé à Tripoli (ouest), reconnu par l'ONU, et l'autre installé dans l'Est, sous la houlette du puissant maréchal Haftar.