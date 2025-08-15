Congo-Kinshasa: Le président resserre les rangs au sein de sa plateforme politique avant les prochaines échéances

En République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi accélère les consultations politiques. Pour la troisième fois en moins de deux semaines, le chef de l'État a réuni ce 14 août 2025 à Kinshasa les membres du présidium de sa plateforme, l'Union sacrée de la Nation. La dernière rencontre remontait au 10 août. Objectif affiché : restructurer cette coalition et préparer les prochaines grandes échéances politiques. État des lieux sur ce qui change et pourquoi maintenant.

Le président de la RDC acte le passage de six à quarante membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation, l'organe de conception, de coordination et d'orientation de sa plateforme politique. Félix Tshisekedi veut une coordination qui intègre presque tous ses alliés majeurs, au-delà de figures majeures comme le Vice-Premier ministre, ministre du Transport et voies de communication Jean-Pierre Bemba, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe ou encore l'ex-président du Sénat Bahati Lukwebo.

Il a aussi contenu les fustigations qui naissaient dans les rangs du présidium à six membres. Certains boudaient. Ils ont posé leurs problèmes, ça a été débattu, et ils ont été mis en minorité, explique un autre membre de ce présidium.

À côté d'un Secrétaire permanent, il y aura par ailleurs désormais des adjoints.

Neuf commissions seront également créées, et un principe de cotisation adopté.

Un congrès prévu le 30 août

Tous ces changements figurent dans la nouvelle charte et le règlement intérieur qui seront adoptés lors du congrès prévu le 30 août.

« On a perdu beaucoup de temps. On va entrer dans une période assez chahutée, avec le dialogue qui s'annonce et les revendications portées par l'opposition », a confié à RFI un membre du présidium.

Des propos qui font également écho à la posture défendue par le chef de l'État : « Nous pouvons faire de cette Union sacrée un grand rassemblement qui peut rester longtemps au pouvoir avec une même et seule vision. »