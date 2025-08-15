Ile Maurice: Premier trimestre 2025/2026 - Un bénéfice inédit après neuf ans

Un bénéfice net de Rs 252,7 millions (4,9 millions d'euros) pour le premier trimestre 2025/2026 (avril-juin 2025) marque un tournant pour Air Mauritius. Lors de sa réunion du 14 août, le conseil d'administration a approuvé ces résultats, qui constituent les meilleurs chiffres pour un premier trimestre depuis neuf ans, malgré plusieurs défis opérationnels. Parmi ceux-ci figurent un appareil A330-900 neo hors service pendant huit semaines sur treize, 24 incidents d'«Aircraft on Ground» (AOG) entraînant des coûts importants de maintenance et des perturbations, ainsi qu'une concurrence accrue sur plusieurs lignes.

Malgré ces obstacles, les revenus passagers ont continué de progresser, passant de Rs 5,6 milliards (112,4 millions d'euros) à Rs 6 milliards (115,4 millions d'euros). Le nombre de passagers transportés au cours du trimestre a légèrement augmenté de 0,8 %, atteignant 403 127 contre 399 840 à la même période en 2024, ce qui a entraîné une hausse de 4,7 points du facteur de charge global.

Les prix du carburant, composante majeure des coûts d'exploitation, sont restés stables autour de 66,76 USD, tandis que l'euro s'est renforcé face aux autres devises.

Lors d'une conférence de presse tenue, vendredi 15 août, sur ce bilan financier, Kishore Beegoo, Chairman d'Air Mauritius, a salué un «turnaround extraordinaire» de Rs 864 millions pour la compagnie en six mois. Le nouveau conseil d'administration, en place depuis janvier 2025, a pris des décisions stratégiques pour remettre la compagnie sur la bonne voie. «Si tout continue de fonctionner comme nous le faisons actuellement, nous devrions atteindre un bon niveau de profit, malgré un objectif initial de break-even.»

Il a indiqué qu'après avoir entrepris le redressement de la compagnie, Air Mauritius lancera un appel à manifestation d'intérêt afin d'identifier toutes les compagnies souhaitant devenir des partenaires stratégiques. «L'avenir à long terme de la compagnie est pris en compte. Nous sommes ouverts à toutes sortes de combinaisons, en tenant compte de cet objectif.»

Quant aux commandes d'avions passées, il a indiqué qu'elles ne sont pas toutes adaptées aux routes actuelles et futures. Une étude approfondie est en cours pour déterminer si ces appareils peuvent intégrer la flotte.

Air Mauritius renforce sa flotte régionale avec un nouvel ATR 72-600

Air Mauritius s'apprête à accueillir un nouvel ATR 72-600 en location, baptisé Les Mascareignes. Certifié Extended Twin Engine Operations Performance Standards (ETOPS), l'appareil immatriculé 3B-NCU quittera Toulouse la semaine prochaine, avec escales à Louxor, Nairobi et Nosy Be, avant d'atterrir à Maurice. Il commencera ses opérations régionales vers Rodrigues, avant de desservir La Réunion.

Ce nouvel ATR 72-600, pouvant accueillir jusqu'à 70 passagers, offre une cabine repensée avec plus d'espace de rangement, une meilleure climatisation, un éclairage optimisé et une meilleure insonorisation. Avec une autonomie d'environ 1 370 km et une masse maximale au décollage de 23 tonnes, il combine performance et efficacité énergétique. Son cockpit moderne, équipé de cinq écrans LCD et de la suite avionique 3.1, facilite la navigation et les approches pour les pilotes.

L'appareil a également été aménagé pour le transport de fret, de civières et de matériel médical, en particulier pour la desserte de Rodrigues. La flotte ATR 72 d'Air Mauritius compte 41 pilotes qualifiés, dont 30 Mauriciens. Par ailleurs, d'ici fin septembre 2025, un troisième ATR 72-600 viendra compléter la flotte, qui comptera alors un ATR 72-500 et trois ATR 72-600.