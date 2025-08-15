Ile Maurice: Une journée dédiée aux animaux et à leurs protecteurs

Ce week-end, le Bagatelle Mall sera le théâtre d'un événement pas comme les autres : Câlin et Caresse, une journée découverte et de sensibilisation organisée conjointement par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) et Zoomania. Objectif : rapprocher le public du monde animal tout en transmettant des messages forts sur la protection, la prévention et le bien-être des animaux. L'évènement se déroule le samedi 16 août de 9 heures à 17 heures et dimanche 17 août de 9 heures à 15 heures.

Un évènement pour apprendre et aimer

Au programme : séances photos avec des animaux, ateliers de sensibilisation et discussions autour des bonnes pratiques pour mieux prendre soin de nos compagnons à quatre pattes. Om Lombard, fondateur de Zoomania, ré- sume l'esprit de la journée : «L'animal n'est pas un objet. Il y aura des séances photos avec les animaux et les amoureux des animaux pourront aussi apprendre comment mieux protéger les animaux. La meilleure protection, c'est la prévention.»

Les visiteurs pourront poser toutes leurs questions, notamment sur l'alimentation adaptée, la santé ou encore la stérilisation. Un point sur lequel Om Lombard insiste : «Même si on parle beaucoup des chiens de race, il ne faut pas oublier les autres chiens. La stérilisation est tout aussi importante pour eux.»

La MSAW : vers une approche plus éthique

Pour la MSAW, l'évènement s'inscrit dans une stratégie globale de changement. Tinagaren Govindasami, directeur de la MSAW, rappelle que l'époque du catch and kill est révolue : «Le catch and kill appartient au passé. Désormais, l'accent sera mis sur des méthodes plus éthiques comme le CatchNeuter-Release et le CatchNeuter-Shelter.»

Ces techniques, déjà appliquées dans plusieurs pays, consistent à stériliser les chiens errants avant de les relâcher dans leur environnement ou de les placer dans des refuges adaptés. Autre annonce importante : la mise en place d'un recensement national des chiens errants. Cet outil permettra d'avoir une cartographie précise et d'élaborer des actions ciblées selon les réalités locales.

Samedi, une équipe de la MSAW sera sur place pour mener une campagne d'éducation et de sensibilisation sur le traitement éthique des animaux. Tinagaren Govindasami salue la collaboration avec Zoomania et l'engagement d'Om Lombard, qu'il qualifie de partenaire actif dans la cause animale.

L'ambulance pour animaux enfin sur la route

En marge de l'événement, un autre dossier important touche Zoomania : celui de l'ambulance pour animaux. Il y a plusieurs mois, Om Lombard avait annoncé la mise en place d'une ambulance pour animaux. Mais le projet avait pris du retard en raison de lenteurs administratives et de difficultés liées au leasing et aux documents officiels.

Aujourd'hui, bonne nouvelle : l'autorisation d'immatriculation a enfin été obtenue. Le véhicule est désormais opérationnel et pourra intervenir directement sur le terrain, offrant des soins vétérinaires mobiles aux animaux dans le besoin. Une avancée qui, selon Om Lombard, «permettra de sauver de nombreuses vies». Ainsi, il explique que l'ambulance sera mise à disposition de la MSAW comme clinique mobile.

Câlin et Caresse se veut à la fois ludique et éducatif, avec un public attendu allant des familles aux passionnés de la cause animale. Entre câlins, photos et échanges, le message est clair : respecter et protéger les animaux, c'est aussi proté- ger notre humanité.

Le rendez-vous est donné ce week-end à Bagatelle sur l'aire de stationnement en face de Zoomania à partir de 9 heures.