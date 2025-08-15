Sénégal: Ecobank Transnational Incorporated Bosquet Investments Ltd. acquiert 21,22 % du capital auprès du groupe Nedbank

Ecobank Transnational Incorporated (Eti), société mère du Groupe Ecobank, confirme la signature d'un accord d'achat entre le groupe Nedbank Ltd. et Bosquet Investments Ltd., le véhicule d'investissement privé d'Alain Nkontchou, pour l'acquisition d'une participation de 21,22 % dans Eti. Cette transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Selon un communiqué de presse, Enko Capital Management LLP a agi en tant que conseiller principal pour cette transaction, tandis qu'Absa Bank Limited (via sa division Corporate and Investment Banking) a été désignée comme co-conseiller financier.

La vente fait suite à la décision de Nedbank de réorienter sa stratégie vers ses marchés clés en Afrique australe et orientale, où le groupe possède et contrôle des entreprises.

Alain Nkontchou a exprimé son enthousiasme à propos de cette évolution. «Je suis très heureux d'être arrivé à cette étape avec le Groupe Ecobank, et je me réjouis de continuer à soutenir cette institution dans la réalisation de ses objectifs stratégiques de croissance, de transformation et de rendement. Je suis convaincu qu'ensemble, nous saurons saisir les opportunités à venir et conduire l'organisation vers une nouvelle ère de succès durable », a-t-il ddit.

Jeremy Awori, directeur général, Groupe Ecobank a commenté : «Nous sommes ravis d'accueillir Bosquet Investments en tant qu'actionnaire significatif d'Eti. Cette étape importante reflète un engagement profond et durable envers la croissance et le succès de notre Groupe. Cet investissement constitue un vote de confiance fort dans notre stratégie de croissance, transformation et rendement (Gtr), dans nos performances et dans nos équipes ».

«Ayant fait partie du parcours de la banque pendant de nombreuses années, d'abord en tant que membre du Conseil d'administration d'ETI, puis en tant que Président du Conseil, Alain a fait preuve d'un engagement indéfectible, d'une vision stratégique et d'un leadership qui ont largement contribué aux succès de la banque, la menant vers une ère de rentabilité », a ajouté le patron de Ecobank. Il adressé ses sincères remerciements à Nedbank pour 17 années de partenariat constructif.