Sénégal: Nécrologie - Disparition du Pr Abdou Salam Fall, éminent sociologue et figure de l'Ifan

Le monde académique sénégalais et africain vient de perdre l'une de ses voix les plus respectées. Le 15 août 2025, à Saint-Louis, s'est éteint le professeur Abdou Salam Fall, sociologue, directeur de recherche des universités et coordinateur du Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales (Lartes) de l'Institut fondamental d'Afrique noire (Ifan) de l'Université Cheikh Anta Diop.

La nouvelle a été livrée par son frère, le Pr Babacar Fall dit Baykeu, depuis Saint-Louis. L'enterrement est prévu le même jour à Gaya, près de Podor, selon la même source.

Titulaire de deux doctorats - l'un en sociologie urbaine obtenu à l'Ucad et l'autre en sociologie économique à l'Université d'Amsterdam - le Pr Abdou Salam Fall incarnait la rigueur scientifique et l'engagement au service du développement, selon les témoignages partagés sur les réseaux sociaux depuis ce vendredi, au coeur du mois d'août.

Riche de plus de trois décennies d'expérience dans les études de développement, il dirigeait depuis douze ans la formation doctorale Sciences sociales appliquées au développement.

Spécialiste reconnu des politiques sociales, de l'économie sociale et solidaire, de l'éducation, de la gouvernance, du développement local et des études prospectives, il avait coordonné de nombreuses enquêtes de terrain quantitatives et qualitatives, en collaboration avec des organismes internationaux tels que l'Unicef, l'Oit, l'Usaid, le Pnud ou encore l'Oim. Avec son équipe du Lartes, il a initié des projets novateurs comme le baromètre citoyen « Jàngandoo », cadre d'évaluation externe de la qualité des apprentissages, soutenu notamment par la Fondation Hewlett et Dubai Cares, selon le site de l'Ifan.

Au cours de ses 28 années d'enseignement, il a formé des générations d'étudiants au Sénégal, mais aussi au Canada, en France, au Cameroun et ailleurs, dans des disciplines aussi variées que la sociologie urbaine, la sociologie de la santé, l'anthropologie du développement, ou encore l'analyse des réseaux sociaux.

Auteur prolifique, il laisse derrière lui 26 ouvrages publiés chez des maisons d'édition internationales, dont Bricoler pour survivre (Karthala), L'Afrique qui se refait (PUQ), Cités horticoles en sursis (CRDI), ou encore L'économie domestique en Afrique de l'Ouest (CODESRIA). En 2018, il cosignait avec Dr Rokhaya Cissé Les enfants confiés au Sénégal, premier titre de la collection « Excellence universitaire africaine » de NENA, préfacé par le Pr Abdoulaye Bara Diop.

Conseiller de plusieurs institutions mobilisant la recherche scientifique pour éclairer les politiques publiques, le Pr Abdou Salam Fall laisse l'image d'un chercheur engagé, d'un pédagogue passionné et d'un intellectuel attentif aux mutations sociales de l'Afrique contemporaine.