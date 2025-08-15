Togo: Le drame du foncier a encore frappé des Togolais à Ségbé-Akato

Les sorties des responsables de l'appareil judiciaire au Togo visiblement n'ont toujours pas freiné l'élan de ces scènes horribles d'expulsion. C'est le constat alarmant que vient confirmer le drame que vit depuis hier des populations de Ségbé/Akato. En témoigne l'alerte suivante sonnée par le MMLK de Pasteur Edoh Komi, images à l'appui.

Alerte MMLK : une grande partie des populations de Segbe / Akato ont été expulsées hier 14 août de leurs maison pendant cette période de mousson.

"Pour cause, cet éternel problème de litige foncier dont les tribunaux n'arrivent pas à trouver une formule juridiquement sociale. Selon les informations, les occupants des lieux ont acheté ces lots de parcelles depuis plus de 10 ans et y ont construit mais d'autres prétendus propriétaires ont surgi et réclament encore le même prix qu'ils les avaient acheté donc il leur faut double achat.

La situation est critique pour ces concitoyens actuellement et le MMLK interpelle les autorités judiciaires à s'attaquer à ce fléau qui mine notre pays et dont les individus véreux s'en servent pour s'enrichir en se faisant des faux propriétaires avec le soutien de quelques et femmes et hommes de droit.

Nous allons revenir dans nos prochaines éditions. Merci"

Toutes nos compassions à Telegramme228 pour ces populations togolaises en détresse.