Afrique: Paiements transfrontaliers - L'Algérie entre dans le réseau panafricain du PAPSS

15 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

L'Algérie vient de franchir une étape stratégique dans son engagement pour l'intégration économique africaine. La Banque d'Algérie a officiellement rejoint le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), rapporte ce 15 août 2025, une dépêche de l'Apo. Le PAPSS, faut-il le signaler est une initiative de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) mise en oeuvre en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le pays devient ainsi le 18e membre de ce réseau, conçu pour faciliter et accélérer les transactions financières transfrontalières en Afrique.

Cette adhésion intervient à quelques semaines de la Foire commerciale intra-africaine 2025 (IATF2025), qui se tiendra du 4 au 10 septembre à Alger. L'événement, considéré comme l'un des plus importants rendez-vous économiques du continent, devrait attirer plus de 35 000 participants issus de 140 pays, offrant une plateforme unique pour stimuler les affaires et les investissements, en droite ligne avec la vision de la ZLECAf.

Pour Mike Ogbalu III, Directeur général du PAPSS, l'entrée de l'Algérie dans le réseau représente « un renforcement de la présence du PAPSS en Afrique du Nord et une marque de confiance croissante dans le système comme moteur de transformation des paiements en Afrique ». Il a rappelé que la plateforme a déjà permis de réduire jusqu'à 27 % les coûts des transactions intra-africaines et d'accroître de plus de 1 000 % le volume des opérations des banques grâce à l'intégration numérique.

De son côté, Mohamed Benbahane, vice-gouverneur de la Banque d'Algérie, a souligné que cette initiative vise à « améliorer l'efficacité des paiements, faciliter le commerce intra-africain et consolider le rôle de l'Algérie dans l'écosystème financier africain ».

Depuis son lancement en 2022 en Afrique de l'Ouest, le PAPSS a rapidement étendu son réseau à quatre régions du continent, reliant aujourd'hui plus de 150 banques commerciales et 14 systèmes de compensation. Avec l'adhésion de l'Algérie, cette infrastructure financière commune confirme sa vocation à transformer durablement les échanges économiques en Afrique.

