Cote d'Ivoire: Le Trésor Public accélère la digitalisation des dépenses publiques avec TrésorPay-TrésorMoney

Dans le droit fil des priorités fixées par les autorités ivoiriennes en matière de transformation digitale, le Trésor Public a tenu, du 10 au 14 août 2025 à Yamoussoukro, un atelier stratégique de haut niveau dédié à l'optimisation du volet « Dépenses » de sa plateforme numérique TrésorPay-TrésorMoney.

Cette rencontre, organisée par la Cellule de généralisation et de gestion de la plateforme (CEGES/TPTM) avec l'appui du Projet d'Amélioration de la Gouvernance pour la Délivrance des Services de Base (PAGDS), s'inscrit dans la volonté du gouvernement de moderniser en continu la gestion des finances publiques. Elle intervient dans un contexte où l'économie numérique devient un levier essentiel de performance, de transparence et d'inclusion en Afrique de l'Ouest.

Une réforme pour plus d'efficacité et de transparence

Créée pour moderniser les paiements publics, TrésorPay-TrésorMoney vise à offrir des transactions plus inclusives, sûres et traçables. L'atelier a réuni des experts du Trésor, des partenaires techniques et des utilisateurs de terrain afin de passer en revue les défis opérationnels liés au paiement électronique des dépenses publiques. Les participants ont travaillé sur l'amélioration de l'ergonomie, le renforcement de la fiabilité des données et l'optimisation des procédures de sécurisation des informations sensibles.

Les travaux ont abouti à plusieurs résultats majeurs. Il s'agit de la définition d'une feuille de route claire pour optimiser les fonctionnalités techniques du volet « Dépenses » ; de l'élaboration d'un plan renforcé de protection et de sécurisation des données sensibles ; de la formulation de recommandations pour exploiter au mieux les données statistiques, afin d'améliorer le pilotage budgétaire et d'orienter la prise de décision.

Une démarche collaborative et innovante

En réunissant des acteurs de l'administration financière, du secteur numérique et des structures déconcentrées, cet atelier a permis une co-construction des solutions, adaptée aux réalités locales et aux besoins spécifiques du terrain. Cette approche participative garantit non seulement une meilleure appropriation des outils, mais aussi une plus grande efficacité dans leur mise en oeuvre.

Avec cette initiative, le Trésor Public ivoirien consolide sa position de pionnier régional en matière de digitalisation des finances publiques. TrésorPay-TrésorMoney tend à devenir un modèle reproductible pour d'autres États africains désireux de renforcer leur efficacité administrative, leur transparence et leur souveraineté technologique. Cette réforme illustre la capacité d'un service public africain à intégrer les innovations numériques au service de la performance, de l'inclusion financière et d'une gouvernance responsable.