Cote d'Ivoire: Transformer la poussière en espoir - Les barrages érythréens revitalisent la terre

Dans les villages de l'intérieur aride de l'Érythrée, le changement s'opère. Là où les rivières saisonnières débordaient et disparaissaient sans laisser de traces, des barrages construits à la main retiennent aujourd'hui une eau précieuse. Les canaux d'irrigation alimentent les cultures même pendant les mois secs.

L'Érythrée, l'un des pays de la Corne de l'Afrique les plus exposés à la sécheresse, a adopté une approche simple pour faire face à la pénurie d'eau : la construction de barrages, e de petites structures en maçonnerie construites avec des matériaux locaux par les communautés.

Grâce à l'assistance technique et au financement concessionnel de la Banque africaine de développement, l'Érythrée a construit ou remis en état plus de 880 de ces petits barrages, la plupart dans des zones rurales mal desservies.

En conséquence, les communautés qui ont longtemps été tributaires de précipitations irrégulières envisagent désormais l'avenir avec une confiance et un enthousiasme renouvelé.

Bekit Idris se souvient d'une vie marquée par des craintes constantes de pénurie alimentaire et de malnutrition avant qu'un barrage ne soit construit près de sa région natale de Guritata, dans le centre de l'Érythrée.

« Nos récoltes dépendaient de la pluie, explique-t-il. Les pluies étaient devenues de plus en plus irrégulières et inégalement réparties, mais grâce au projet, j'ai pu cultiver des terres en aval du barrage ».

Bekit Idris cultive désormais des céréales, des légumes, des fruits et du fourrage vert pour nourrir le bétail.

« Je récolte maintenant trois fois par an, alors qu'auparavant je ne récoltais qu'une fois par an, poursuit Bekit Idris. Avant la construction du barrage, notre production alimentaire suffisait à peine à nos besoins... Aujourd'hui, je produis suffisamment non seulement pour nourrir ma famille, mais aussi pour vendre au marché. Cela a grandement amélioré notre nutrition et le revenu de notre ménage. »

Depuis 2015, la Banque africaine de développement soutient cet effort par le biais du Programme de résilience à la sécheresse et de moyens de subsistance durables, qui vise à réduire la vulnérabilité dans la Corne de l'Afrique. En Érythrée, le projet a financé la construction de 98 barrages de petite et moyenne taille et de 11 points d'eau connexes. Il a également permis de réhabiliter plus de 200 hectares de terres dégradées.

L'amélioration de la disponibilité de l'eau n'est qu'un des résultats tangibles. En outre, le projet a permis aux communautés de passer d'une agriculture de subsistance à des pratiques agricoles plus durables et commerciales, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance dans tout le pays.