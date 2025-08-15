Cote d'Ivoire: CHU de Cocody - Des cadres formés pour un management hospitalier d'excellence

Dans le cadre de sa stratégie de professionnalisation et d'amélioration continue, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Cocody a organisé, les 12 et 13 août 2025, une session de formation managériale à l'intention de plus d'une vingtaine de chefs de service.

Initiée par la Direction générale et animée par le cabinet Virus Management, cette formation visait à renforcer les compétences en leadership et en gestion d'équipe des cadres hospitalo-universitaires. Selon M. Samassi, formateur principal, l'objectif était « d'équiper les responsables de service d'outils concrets pour piloter efficacement leurs équipes et améliorer l'offre de soins aux patients ».

Durant deux jours, les participants ont exploré des thématiques essentielles : rôle et qualités d'un leader, appropriation des fonctions de management, principes fondamentaux en milieu professionnel, ainsi que bonnes pratiques pour instaurer un environnement de travail motivant et performant.

Représentant la Direction générale, M. Niampi Jean-Marc, sous-directeur des ressources humaines, a salué l'initiative, rappelant qu'elle s'inscrit dans « la vision du Directeur général, qui souhaite rendre notre personnel plus performant », soulignant également la pertinence du management par la performance.

Parmi les bénéficiaires, la Professeure Avoka Bonni Marie Chantal, directrice coordonnatrice du Centre de Consultation et de Traitement Odontostomatologique (CCTOS), a exprimé sa satisfaction : « Cette formation a été un véritable enrichissement, nous rappelant l'importance de valoriser nos collaborateurs tout en atteignant les objectifs fixés. »

Afin d'illustrer les notions abordées, des projections de films inspirants comme Invictus et un documentaire sur Samsung ont permis de mettre en lumière la recherche constante d'excellence. La roue de Deming, symbole d'amélioration continue, a également été présentée comme un outil clé pour maintenir un haut niveau de performance dans un environnement hospitalier en constante évolution.

En investissant dans le renforcement des compétences de ses cadres, le CHU de Cocody confirme sa volonté de placer le management efficace et la qualité des soins au coeur de sa mission.