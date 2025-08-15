Congo-Brazzaville: Le groupe Patrouille des stars lance « Ligne rouge » (Dossier 15 août 2025)

14 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Bruno Zéphirin Okokana

L'album « Ligne rouge » du groupe Patrouille des stars est fin prêt. Le patron de ce groupe, Kévin Mbouandé le Métatron Lifouramba, a annoncé aux Dépêches de Brazzaville la sortie de cet opus de « haut calibre », le 22 août, soit une semaine après la célébration de la fête de l'indépendance nationale, le 15 août.

L'album « Ligne rouge » est le septième du groupe depuis sa création en 1998. Il contient quatorze titres dont Ngoundzou- Ngoundzou, Donne donne, Lembola, Maman d'amour, Kaka yo, Guichet fermé, Mokoueté, Chantier d'amour, Sans égal, Tia na lia, Moundelo, Affection, Yaka, et Elelo. Le message phare de cet album a deux génériques dont Ngoundzou Ngoundzou et Moundelo, c'est « l'Amour ».

Expliquant le titre de l'album, Kévin Mbouandé le Métatron a fait savoir que « Ligne rouge » est simplement pour conseiller chacun à garder sa position, à ne pas s'occuper des autres et surtout à ne pas traverser la ligne de l'autre.

Depuis que l'année 2025 a commencé, les mélomanes congolais n'ont pas encore savouré un album entier des grands orchestres que compte leur pays. « Ligne rouge » est pour ainsi dire le premier de l'année produit par l'un des grands groupes musicaux congolais, en l'occurrence Patrouille des stars, qui est à son septième opus, après « Obus kanga bissaka », « Embargo », « Corrections », « Proclamations », « Elevation totale », « Kanga nzoto » avec la célèbre chanson Tonton partout partout, puis le single « Likundu ».

Outre ces sept albums du groupe, Kévin Mbouandé le Métatron Lifouramba a à son actif deux albums et un maxi single. Il s'agit de « Deuxième monde », « 312 métaphysique » et le maxi single « Eteya yo ». Quant à la chanson Eteya yo, il dit qu'il s'agit d'un conseil prodigué à tous. « Eteya yo » c'est universel. « Sur terre chaque être humain rencontre beaucoup de choses, beaucoup de situations. Ce sont ces situations qui doivent lui porter conseil », explique-t-il.

