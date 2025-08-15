Congo-Brazzaville: Panafricanisme - Me Kalala Muena célèbre les Trois glorieuses avec ferveur et nostalgie (Dossier 15 août)

Me Kalala Muena Mpala, avocat émérite et défenseur infatigable des valeurs panafricaines, ne rate aucune occasion de promouvoir les relations séculaires entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus proches du monde.

Véritable chantre de la paix et de la concorde entre les peuples des deux rives du fleuve Congo, il a tenu à marquer à sa manière la célébration de l'indépendance du Congo, ce15 août, en rendant hommage aux trois journées historiques qui ont façonné le destin politique du pays : les fameuses Trois glorieuses journées.

Dans une récente lettre empreinte de reconnaissance et d'estime adressée au président Denis Sassou N'Guesso, le président médiateur-général de l'Afric'ambiance, des Bantous de la capitale et de SOS Salsa salue l'engagement constant de ce dernier en faveur de la paix en Afrique centrale. Il y évoque, avec une pointe de nostalgie et dans un style raffiné, les souvenirs de la célèbre chanson "Bonane na Noël" de Tabu Ley, enregistrée en 1969 sous le label African Fiesta.

Contrairement à Rochereau, surpris à célébrer la Saint-Sylvestre à Dar-es-Salaam cette année-là, Me Kalala se réjouit, pour sa part, de vivre les festivités du 15 août à Brazza la verte, une ville à laquelle il voue une affection particulière. « Le 15 août 2025 ekomeli biso na Brazzaville la verte », écrit-il avec émotion dans cette correspondance où s'entrelacent civilité, engagement panafricain et humour discret.

Et de poursuivre en ces termes : « Ce 15 août réveille en nous de précieux souvenirs, notamment celui du passage à Kintélé, à une autre époque, de Mme Photas -- brillante chanteuse katangaise de l'African Fiesta -- venue saluer ses frères des Bantous de la capitale, dans le cadre d'un échange culturel placé sous notre médiation ».

Un rappel qui valait bien la peine. Désormais installé à Brazzaville avec son épouse, Me Kalala a saisi l'occasion de ce séjour pour rencontrer plusieurs figures politico-judiciaires locales, notamment Auguste Iloki, président de la Cour constitutionnelle, à qui il a soumis en primeur la préface de sa prochaine publication. Dans une formule empreinte de solennité et d'unité, il lâche un message fraternel : « À tous nos frères et soeurs du Congo-Brazzaville, rassemblés autour de son excellence, M. le président Denis Sassou N'Guesso, nous disons d'une seule voix : bonne fête du 15 août 2025 ! ».

Il conclut avec espoir : « Que cette Journée nationale soit un moment d'unité, de paix et de prospérité pour tous les Congolais des deux rives du majestueux fleuve Congo ».