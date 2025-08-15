Congo-Brazzaville: EDU-NC - Validation politique de la Stratégie de l'éducation et de la formation en situation d'urgence

Le Groupe thématique Education (GTE) a organisé, le 5 août au Salon Congo du Pullman Hôtel à Kinshasa, sa première réunion annuelle relative à la validation politique de la Stratégie de l'éducation et de la formation en situation d'urgence (SEFSU).

La réunion s'est tenue en présence de la ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté (EDU-NC), Raïssa Malu, présidente du GTE, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Marie-Thérèse Sombo Ayanne, du vice-ministre de l'EDU-NC, Jean Pierre Kezamudru, les représentants des ministères des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité natioale (AFAHSN) ; de la Formation professionnelle, et d'autres parties prenantes. Les Partenaires techniques et financiers du secteur de l'Education (PTF) ont été représentés par Francis Ndem de l'Unicef.

Au cours de son intervention, la ministre d'Etat Raïssa Malu a souligné que les crises, notamment climatiques, vont devenir récurrentes, et la Stratégie validée est absolument nécessaire, car l'on devra faire face à ces types de situation beaucoup plus souvent, et cela deviendra la nouvelle normalité. Aussi est-il important que l'ensemble des strutures de l'Etat, particulièrement celles en charge de l'Education et de la formation, s'adaptent à cette réalité, et que l'ensemble des services sachent exactement quand, comment, où, pourquoi ils agissent de manière concrète, avoir conscience de la responsabilité collective qui leur incombe.

«La Stratégie qu'on vient d'élaborer et que politiquement le gouvernement porte, c'est pour dire que l'ensemble des structures de l'administration se mettent en marche pour les enfants, pour les enseignants, pour nos frères et nos soeurs réellement affectés par des crises actuellement dans différents lieux de notre territoire. Mettons-nous à leur place et sachons que, ce qu'ils attendent de nous, ce sont des actions concrètes pour que l'éducation et la formation puissent continuer et pour donner un avenir à ces personnes en tant qu'individus, mais plus globalement, à notre nation ; parce que les crises nous permettent de faire les choses mieux, différemment, avancées...», a insisté Raïssa Malu, avant d'attirer l'attention des secrétaires généraux des ministères concernés sur le fait de prendre en compte le budget de la Stratégie qui va jusqu'à l'horizon 2029 alors que les conférences budgétaires pour 2026 sont imminentes.

Plusieurs stratégies sont en élaboration et toutes concourrent pour le même objectif, notamment la stratégie en situation d'urgence est appuyée par la stratégie inclusive ou encore les cantines scolaires, a rappelé la ministre d'Etat. Et elle a instruit les secrétaires généraux des administrations d'éviter de travailler de façon cloisonnée, les stratégies ne sont pas séparées les unes des autres, elles sont cohérentes et concourrent à un objectif final de la vision du gouvernement. C'est donc important que toutes les structures techniques et partenaires travaillent en synergie, a-t-elle conclu.

Avant la ministre d'Etat, sa collègue de l'ESU a indiqué que la SEFSU pose les jalons pour la matérialisation de la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi de doter le pays d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Le secrétaire général Alexis Yoka a mentionné le fait que la Stratégie est la réponse à des défis multiformes dont est confronté la RDC, notamment le conflit armé, le déplacement massif des populations, catastrophes naturelles, épidemies, etc. qui perturbent le droit à l'éducation et la formation pour des milliers d'enfants. Le directeur Guillaume Korogo a, pour sa part; fait une présentation des étapes de l'élaboration de la Stratégie.

Le temps fort ultime de la réunion a été la signature de l'acte d'engagement politique de validation de la SEFSU par le représentant de la Présidence de la République, la ministre d'Etat Raïssa Malu, la ministre Marie-Thérèse Sombo Ayanne, Francis Ndem de l'Unicef pour le compte les Partenaires techniques et financiers représentés, et d'autres parties prenantes.