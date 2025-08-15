Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Vers l'élaboration des mesures d'application de la loi.

Depuis le 1er juillet de l'année en cours, la RDC dispose désormais de la loi n°025/045 sur l'aménagement du territoire en remplacement du décret de 1957 sur l'urbanisme devenu caduque.

Après la promulgation de la nouvelle loi, le ministère de l'Aménagement du territoire se lance dans la sensibilisation et mobilisation des parties prenantes pour non seulement vulgariser cet outil juridique mais aussi élaborer des mesures d'application pour sa mise en oeuvre effective. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Aménagement du territoire, Jean Lucien Bussa, a lancé officiellement au Musée national les travaux de l'atelier d'échange d'informations sur l'évolution de la réforme de l'Aménagement du territoire et sur les perspectives de plaidoyer constructif en vue d'élaboration des mesures d'application pour la mise en oeuvre de cette loi.

Au cours de cet atelier, il sera donc question de sensibiliser et de vulgariser la loi auprès de l'ensemble des parties prenantes, présenter l'état d'avancement de la réforme et les étapes restantes, cartographier et prioriser les mesures d'application immédiates, à moyen et long terme. Il sera également question de produire une feuille de route assortie d'un cadre de suivi et évaluation, recueillir des recommandations en vue d'un plaidoyer coordonné auprès des instutitions, des partenaires techniques et financiers et des communautés bénéficiaires.

Avec la promulgation de la loi relative à l'Aménagement du territoire, a reconnu Jean Lucien Bussa, la RDC a franchi un cap majeur vers une gestion cohérente, équitable et durable de l'espace national. "Cette loi offre un cadre clair pour organiser l'affectation, la gestion et l'utilisation de notre territoire pour prévenir les conflits d'usage et de bien articuler les priorités nationales. Et pourtant la loi atteindra sa pleine effectivite qu'avec des mesures d'application claires, hiérarchisées et faisables. C'est l'objet de cet important atelier. ", a- t-il souligné. Jean Lucien Bussa croit dur comme fer que face aux conflits d'usage des espaces et de superposition des titres, seul un aménagement du territoire participatif fondé sur la planification, la consultation et la clarification des droits peut constituer le socle d'un territoire sans conflits et respecteux des personnes pour un développement harmonieux. Le nouveau patron de l'Aménagement du territoire n'a pas omis de citer quelques avancées significatives qui ont été enregistrées dans le cadre du processus de la reforme. Il s'agit notamment de la structuration du Secrétariat général à l'Aménagement du territoire en 11 directions, la mise en place des structures techniques et financières, l'élaboration des réferentiels et outils...

Pour le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, cet atelier ouvre la voie à la valorisation de partage d'information sur l'évolution de la réforme de l'Aménagement du territoire tout en identifiant ensemble la voie de sa mise en oeuvre, notamment à travers les mesures d'application de la nouvelle loi. Il a émis le voeu de voir que durant cette réflexion que les participants puissent poser des bases solides d'un plaidoyer concret autour d'un seul objectif, celui de servir efficacement le peuple congolais, bénéficiaire ultime de cette réforme.

Quant à la représentante de la Coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, cet atelier se veut avant tout un cadre de dialogue pour un partage des expériences. "Cela va nous offrir l'occasion d'examiner ensemble les progrès réalisés, identifier les défis qui restent et construire un plaidoyer fort et consensuel pour que les mesures d'application qui seront prises soient applicables et reflètent les aspirations de toutes les parties prenantes", a-t-elle indiqué.

Rappelons que cet atelier est organisé par les organisations de la société civile environnementales en partenariat avec le ministère de l'Aménagement du territoire.