Afrique: Agences des Nations unies - Mariavittoria Ballotta, nouvelle représentante de l'Unicef au Congo

15 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

La diplomate onusienne, Mariavittoria Ballotta, qui a présenté sa lettre d'accréditation au ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso, succède à Chantal Umutoni, comme représentante de l'Unicef en terre congolaise.

Dans ses fonctions en terre congolaise, la représentante de l'Unicef, Mariavittoria Ballotta, travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement, la société civile et d'autres partenaires pour promouvoir et défendre les droits de l'enfant.

Expérimentée dans les domaines du développement international, de la protection de l'enfance, de l'éducation et de la planification, la diplomate onusienne apporte du savoir-faire dans la conception de programmes nationaux innovants et dans la mobilisation de partenariats stratégiques, entre autres.

Avant sa nomination en qualité de représentante de l'Unicef au Congo, Mariavittoria Ballotta a occupé des postes de gestion dans des contextes nationaux, régionaux et internationaux en qualité de cheffe régionale des programmes et de la planification au bureau régional de cette agence onusienne pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à Dakar, au Sénégal.

L'Unicef, rappelons-le, oeuvre à la protection des droits de chaque enfant, où qu'il soit, en particulier ceux des plus défavorisés.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.