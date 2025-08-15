Afrique: Agences des Nations unies - Mariavittoria Ballotta, nouvelle représentante de l'Unicef au Congo

La diplomate onusienne, Mariavittoria Ballotta, qui a présenté sa lettre d'accréditation au ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso, succède à Chantal Umutoni, comme représentante de l'Unicef en terre congolaise.

Dans ses fonctions en terre congolaise, la représentante de l'Unicef, Mariavittoria Ballotta, travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement, la société civile et d'autres partenaires pour promouvoir et défendre les droits de l'enfant.

Expérimentée dans les domaines du développement international, de la protection de l'enfance, de l'éducation et de la planification, la diplomate onusienne apporte du savoir-faire dans la conception de programmes nationaux innovants et dans la mobilisation de partenariats stratégiques, entre autres.

Avant sa nomination en qualité de représentante de l'Unicef au Congo, Mariavittoria Ballotta a occupé des postes de gestion dans des contextes nationaux, régionaux et internationaux en qualité de cheffe régionale des programmes et de la planification au bureau régional de cette agence onusienne pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à Dakar, au Sénégal.

L'Unicef, rappelons-le, oeuvre à la protection des droits de chaque enfant, où qu'il soit, en particulier ceux des plus défavorisés.