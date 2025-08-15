Mali: Deux généraux et un Français arrêtés pour complot présumé contre le régime Goïta

15 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le gouvernement malien a annoncé l'arrestation de deux hauts gradés de l'armée et d'un citoyen français, accusés de participation à un complot visant à déstabiliser le pays.

Parmi eux, Yann Vezilier, présenté par Bamako comme un agent agissant pour les services de renseignement français, aurait cherché à mobiliser des acteurs politiques, de la société civile et des militaires.

Les autres figures arrêtées incluent le général Abass Dembele, ex-gouverneur de Mopti, et le général Nema Sagara. Les autorités parlent d'un « groupe marginal » et assurent que la situation est « sous contrôle ».

Ces interpellations surviennent dans un contexte de tensions persistantes avec la France, que le Mali a évincée militairement au profit d'un rapprochement avec la Russie. Depuis le coup d'État de 2021 ayant porté le général Assimi Goïta au pouvoir, les élections ont été reportées et les activités politiques suspendues.

Malgré la prise de pouvoir justifiée par la lutte contre les insurgés islamistes, les attaques du groupe affilié à Al-Qaïda, JNIM, se sont multipliées ces derniers mois.

