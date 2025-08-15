Cote d'Ivoire: Ministère de l'Économie - Des agents formés sur le nouveau statut de la Fonction publique et la retraite active

Un atelier de formation sur le nouveau statut général de la Fonction publique et le concept de retraite active a été organisée le13 août 2025 à Abidjan, à l'intention des agents de la Direction des Ressources Humaines (Drh) du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la journée carrière, visant à informer et à préparer les agents à l'application des nouvelles réformes dans l'administration publique. Le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement a organisé une journée de formation dédiée à l'introduction du nouveau statut général de la Fonction publique. Cette formation a permis aux agents de la direction des ressources humaines de mieux comprendre les principes fondamentaux de cette réforme, qui vise à moderniser et optimiser le fonctionnement de la Fonction publique en Côte d'Ivoire.

Cette session, animée par des experts du domaine, a porté sur plusieurs aspects clés du statut, afin de doter les fonctionnaires des connaissances nécessaires pour une application efficace des nouvelles normes. L'un des moments forts de cette journée de formation a été l'intervention de M. Tuo Nagnin, sous-directeur du Contentieux au ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration. Ce dernier a pris le temps d'expliquer les principales dispositions du nouveau statut de la Fonction publique. Parmi les points abordés : le champ d'application du statut : Qui sont les agents concernés par la réforme et quels sont les principes qui gouvernent l'organisation de la Fonction publique ? les modalités de création d'emplois : Comment sont créés de nouveaux emplois publics et quelles sont les procédures à suivre ? les profils de carrière et les nouvelles voies de titularisation : Le statut introduit des parcours professionnels diversifiés et des mécanismes de titularisation plus flexibles et les innovations en matière de recrutement : Un focus a été mis sur la transparence et l'efficacité du processus de recrutement des fonctionnaires.

Les échanges ont également porté sur la gestion des distinctions honorifiques, le régime disciplinaire, et la politique de rémunération, qui a pour objectif d'aligner les conditions salariales avec la performance et l'engagement des agents. Une partie importante de la discussion a été dédiée aux questions de l'égalité de traitement des usagers, avec un accent particulier sur la nécessité d'une gestion plus équitable et inclusive des ressources humaines. Un autre point essentiel abordé lors de la formation a été la politique de rémunération des agents publics. Celle-ci est désormais revue dans une logique de mérite, en fonction du rendement et de l'assiduité des agents, afin de créer un environnement plus compétitif et performant.

La Retraite Active : Préparer l'Avenir professionnel dès aujourd'hui

Un autre aspect crucial de cette journée a été la présentation d'un exposé sur le concept de la retraite active. Intervenant au nom du Fonds international pour le développement de la retraite active (Fidra), un représentant a souligné l'importance d'anticiper sa retraite dès la période d'activité professionnelle. Ce concept repose sur la mise en place de projets de vie solides et bien structurés, afin de garantir une sécurité financière à long terme.

L'objectif est d'inciter les agents à planifier dès maintenant leur avenir post-professionnel, pour une transition plus fluide et moins incertaine. Le directeur des Ressources humaines du ministère, Ouattara Aboubacar, a pris la parole pour rappeler les objectifs fondamentaux de cette formation. Il a insisté sur la nécessité pour les agents de respecter les attentes de l'administration en matière de productivité, de discipline et de hiérarchie. Il a également souligné que cette session visait à sensibiliser les agents sur l'importance de mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts personnels, afin de garantir la bonne marche des services publics.

Selon lui, les responsables de services doivent servir de modèles en matière de comportement exemplaire, en veillant à respecter les règles et procédures établies. Il a également averti que tout manquement aux normes de comportement pourrait entraîner des sanctions disciplinaires, qui affecteraient directement la gestion du parcours de carrière des agents concernés.

La réforme du statut général de la Fonction publique, entrée en vigueur le 23 novembre 2024, représente un tournant majeur dans la gestion des ressources humaines de l'administration ivoirienne. Elle a pour but d'améliorer l'efficacité et la discipline dans la Fonction publique, tout en offrant aux agents des opportunités de carrière plus diverses et plus attrayantes. Le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement se félicite de l'engagement des agents présents à cette formation et s'engage à poursuivre la mise en oeuvre des réformes, dans l'objectif d'une administration publique plus compétitive et mieux préparée aux défis de demain. Cette session de formation marque une étape clé dans la mise en oeuvre du nouveau statut de la Fonction publique.

Grâce à cette initiative, les agents du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement sont désormais mieux préparés à intégrer les réformes et à s'engager pleinement dans une démarche de modernisation de l'administration publique. La formation sur la retraite active a également permis de sensibiliser les fonctionnaires à l'importance de bien planifier leur avenir, assurant ainsi une transition en douceur vers la retraite. Avec cette réforme, la Côte d'Ivoire fait un grand pas vers une fonction publique plus compétente, plus transparente et plus performante, en phase avec les exigences du monde moderne.