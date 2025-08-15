Cote d'Ivoire: Trésor Public ivoirien - 60 ans d'histoire et de projections pour l'avenir

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de la Côte d'Ivoire célébrera ses 60 ans d'existence du 15 au 19 septembre 2025. Cet événement marquant sera l'occasion de commémorer six décennies de service public, mais aussi d'organiser, pour la première fois en terre ivoirienne, le 16ème Colloque de l'Association Internationale des Services du Trésor (Aist).

Dans cette perspective, les préparatifs vont bon train au sein de l'administration du Trésor, sous la houlette de ses dirigeants et du personnel. Un événement de grande envergure se profile, et les acteurs se mobilisent activement pour faire de cette célébration un moment inoubliable, tant pour les agents du Trésor que pour les partenaires internationaux du secteur.

Une autonomie administrative acquise dès 1963

Le Trésor Public de la Côte d'Ivoire a acquis son autonomie administrative dès le 1er janvier 1963, grâce au décret n° 62-457 du 14 décembre 1962 portant organisation des services du Trésor. Cette date marque un tournant dans le rôle stratégique de cette institution, devenue un pilier central du financement de la politique économique de l'État ivoirien. Depuis sa création, le Trésor Public a étendu ses missions et responsabilités, en s'alignant sur les politiques publiques et les réformes institutionnelles successives.

Ainsi, à l'origine chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses, il a progressivement élargi son champ d'action à la gestion comptable et financière des Collectivités Territoriales, des Établissements Publics Nationaux, ainsi qu'à la gestion de la dette publique, y compris la dette de marché. De plus, il supervise désormais le secteur financier et veille au suivi des relations financières internationales.

Un Thème Central : "Contribution du Trésor Public au développement de la Côte d'Ivoire"

Cette année, le Trésor Public s'engage dans une réflexion stratégique sur les acquis des 60 dernières années et les défis à venir, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques et de la modernisation de l'administration publique. Selon les organisateurs, cet exercice de projection s'inscrit dans la volonté d'améliorer la contribution de cette institution au développement d'une Côte d'Ivoire unie et prospère, telle qu'ambitionnée par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Le thème retenu pour cet événement est donc "Contribution du Trésor Public au développement de la Côte d'Ivoire", une réflexion sur l'impact de l'institution dans le financement des projets de développement du pays. Cet anniversaire sera célébré au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, où se tiendra également le 16ème Colloque de l'Aist.

L'Aist : Une Plateforme Internationale de Réflexion et de Partage

L'Association Internationale des Services du Trésor (Aist), fondée en 2006, regroupe les Trésors Publics des États membres. Son rôle est de favoriser la coopération internationale, les échanges de bonnes pratiques et la concertation sur des enjeux stratégiques liés à la gestion des finances publiques. Elle compte à ce jour 29 États-membres, répartis entre l'Afrique, les Caraïbes, le Pacifique, l'Europe et l'Asie.

Outre les pays francophones, l'Aist a élargi ses membres à des nations telles que la Hongrie, le Koweït, le Liban, l'Ukraine et le Vietnam. Cette diversité géographique favorise un cadre privilégié pour la mutualisation des expériences et des bonnes pratiques en matière de gestion publique. Chaque année, l'Aist organise un colloque international qui réunit les experts des Trésors Publics pour mener des réflexions approfondies sur des thématiques d'actualité, dresser un bilan des activités de l'année écoulée et choisir le pays hôte pour les prochains travaux. C'est dans ce cadre que Abidjan a été désignée pour accueillir la 16ème édition du colloque, un événement d'envergure mondiale.

Le Colloque : Un débat autour de la digitalisation des processus du Trésor

Le 16ème colloque de l'Aist se tiendra à Abidjan sous le thème "Quel avenir des processus métiers du Trésor à l'aune de la digitalisation ?". Ce colloque sera l'occasion de réfléchir aux transformations numériques qui redéfinissent la gestion des finances publiques à travers le monde. La Côte d'Ivoire, à travers son Trésor Public, se positionne comme un acteur central dans ce débat, en tirant parti de cette plateforme pour évaluer sa propre contribution à l'évolution du système de gestion publique.

En parallèle des échanges sur la digitalisation, cet événement permettra également de discuter des défis futurs en matière de gestion financière, de trésorerie publique et d'amélioration des services publics. Les festivités des 60 ans du Trésor Public, couplées à l'organisation du colloque de l'AIST, représentent une opportunité unique pour faire le bilan des réalisations passées et se projeter dans l'avenir.

À travers des débats constructifs, des échanges d'expériences et la mutualisation des connaissances, cet événement ambitieux contribuera à renforcer la position de la Côte d'Ivoire dans la coopération internationale en matière de gestion publique. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, sous l'égide duquel cette célébration et le colloque se dérouleront, se dit convaincu que cet anniversaire est une occasion de valoriser les acquis du Trésor Public tout en réfléchissant aux innovations nécessaires pour soutenir le développement économique du pays.

Le Trésor Public ivoirien, acteur clé dans le financement de l'État, est une institution en constante évolution. Ces 60 ans de service marquent un jalon important dans l'histoire de la gestion publique en Côte d'Ivoire. Avec la digitalisation des processus et la montée en puissance de la gestion transparente et efficace des finances publiques, l'avenir semble prometteur pour un Trésor Public toujours plus engagé dans la modernisation et l'innovation. Cette célébration et le colloque de l'AIST seront un moment privilégié pour poser les bases de la Côte d'Ivoire de demain, unie, prospère et résolument tournée vers l'avenir.