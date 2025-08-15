Cote d'Ivoire: Jubilé d'Or de l'Epbomi - Plus de 150 nouveaux serviteurs de Dieu ordonnés

Les festivités du cinquantenaire de l'Église Protestante Baptiste OEuvres et Mission Internationale (Epbomi) ont débuté en grande pompe, mardi 12 août 2025, au siège de la communauté à Yopougon, avec l'ordination et l'envoi en mission de 151 nouveaux ministres.

Placée sous le thème : « Notre reconnaissance à Dieu pour les 50 ans de victoires », cette cérémonie a marqué un moment historique pour l'institution.

Parmi les nouveaux élus figurent 38 apôtres, 3 évangélistes, 110 pasteurs titulaires et 1 docteur en théologie. Un acte symbolique qui traduit la volonté de l'Epbomi de préparer une nouvelle génération de leaders spirituels.

Le Révérend Dr Dion Yayé Robert, président fondateur de l'Église, a souligné l'importance de ce renforcement :

« Nous avons travaillé pendant 50 ans et formé une élite qui vient s'ajouter à ceux déjà en mission. Il faut que l'Église soit renforcée dans ses capacités spirituelles, physiques et morales par des ministères. L'organisation de l'Église ne peut se faire sans les ministres. Conservez l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. L'Église est une et indivisible. »

Le Révérend Dr Flan Koré Thomas, directeur général de l'Institut biblique des OEuvres et Mission Internationale, a pour sa part encouragé les nouveaux ministres :

« Vous êtes la réponse de Dieu pour la moisson des 50 prochaines années. Que cette ordination soit le sceau d'une onction nouvelle et le point de départ d'un ministère fructueux. »

S'appuyant sur Esaïe 61:1-3, il a rappelé aux ordinés leur mission : annoncer la bonne nouvelle, guérir les coeurs brisés, libérer les captifs et restaurer la relation de l'homme avec Dieu.

Les célébrations du jubilé d'or se poursuivront jusqu'au dimanche 17 août 2025, avec notamment un baptême géant de plus de 1 500 personnes, l'ouverture officielle au Stade d'Ebimpé, un concert grand public et un culte de clôture.