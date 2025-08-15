Afrique de l'Ouest: Rage - La Côte d'Ivoire et le Mali triplent l'adhésion aux traitements grâce au projet BlockRabies

15 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La Côte d'Ivoire et le Mali ont réalisé des progrès notables dans la lutte contre la rage grâce au projet innovant BlockRabies, qui s'appuie sur la technologie blockchain pour améliorer l'accès aux traitements préventifs.

L'atelier de clôture et d'évaluation de ce projet pilote s'est tenu les 12 et 13 août 2025 à Abidjan, sous la présidence du Dr Dao Daouda, du Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS).

Déployé de 2022 à avril 2024, BlockRabies a fait passer le taux de complétion de la prophylaxie post-expositionnelle - administrée après une morsure - de 35 % à 93 % en Côte d'Ivoire. Cette progression s'explique par la gratuité du protocole intradermique, plus court et moins contraignant (quatre jours contre 14 à 28 pour les méthodes classiques), et par une large campagne de sensibilisation menée avec l'appui des autorités sanitaires.

Les résultats confirment l'efficacité et l'adhésion au protocole intradermique, tout en renforçant la coopération entre santé humaine et animale. Pour le Pr Jakob Zinsstag, de l'Institut Tropical Suisse de Santé Publique, BlockRabies démontre « l'apport concret de la digitalisation à l'interface entre santé humaine et animale ».

Le Pr Bassirou Bonfoh, Directeur du consortium Afrique One, recommande de présenter ces acquis à l'Union Africaine pour appuyer sa stratégie d'élimination de la rage canine. Les prochaines étapes incluent la diffusion des résultats, la formation à l'utilisation de l'application et la mobilisation des décideurs pour pérenniser les avancées.

