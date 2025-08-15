Cote d'Ivoire: Législatives le 27 décembre 2025 - Un engagement pour la stabilité démocratique

Le Président de la Commission Électorale Indépendante (Cei), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, a rencontré le 14 août 2025, à l'Espace Latrille Events de Cocody les partis politiques et les futurs candidats aux élections législatives. Cette rencontre, d'une grande importance pour la stabilité démocratique du pays, a permis de poser les bases de l'organisation des prochaines élections législatives, cruciales pour le renouvellement de l'Assemblée nationale.

Dans son allocution, Coulibaly-Kuibiert a d'abord exprimé sa gratitude envers les partis politiques et les futurs candidats pour leur présence nombreuse à cette réunion. « Votre présence ici aujourd'hui est un signe de votre engagement républicain et de votre partenariat avec la Commission Electorale Indépendante », a-t-il souligné. Cette rencontre, organisée moins de 24 heures après l'invitation lancée, témoigne du climat de coopération qui existe entre la Cei et les acteurs politiques du pays.

La date des législatives : un impératif constitutionnel

L'objet principal de cette rencontre était d'annoncer la date des élections législatives. Le président de la Cei a rappelé que les élections législatives précédentes avaient eu lieu en 2021, et que la fin de la législature actuelle était fixée à décembre 2025, conformément à l'article 90 de la Constitution ivoirienne. « Les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature », a-t-il précisé.

Ainsi, conformément à l'obligation constitutionnelle et au Code électoral, la Commission Electorale Indépendante a proposé au Gouvernement la date du 27 décembre 2025 pour la tenue des élections législatives, afin de permettre la rentrée parlementaire avec les nouveaux élus le 19 janvier 2026. Cette proposition, soumise à la validation du Gouvernement, marque une étape importante dans le processus électoral.

Rassurer face aux préoccupations : l'organisation des élections en toute transparence

Le Président de la Cei a répondu aux préoccupations de certains partis et candidats concernant le chevauchement entre l'élection présidentielle en cours et les législatives. Certains se sont inquiétés de l'impact potentiel sur la qualité des opérations électorales. À cet égard, Coulibaly-Kuibiert a rassuré les participants en affirmant que tout avait été planifié pour éviter ces risques. « La Cei sera à vos côtés pour surmonter les contraintes administratives », a-t-il déclaré, avant de préciser que la période de dépôt des dossiers de candidatures pour les législatives débutera après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle.

Il a également évoqué les préoccupations liées à la Révision de la Liste Électorale (Rle), soulignant que la Cei avait pris en compte les demandes des partis politiques de repousser la date de début de la RLE afin d'assurer une sensibilisation plus efficace et d'atteindre un plus grand nombre de nouveaux électeurs. Toutefois, en raison des contraintes temporelles, la révision de la liste avant la fin de l'année 2025 serait impossible.

La Cei : garante de la continuité des institutions démocratiques

Coulibaly-Kuibiert a insisté sur le fait que la Cei, conformément à ses obligations constitutionnelles, oeuvrerait pour garantir le bon fonctionnement des institutions et la stabilité démocratique de la Côte d'Ivoire. Il a rappelé que la Commission, dont le mandat est prorogé jusqu'à la fin des élections législatives, met tout en oeuvre pour assurer une organisation électorale fluide, dans le respect des principes démocratiques. Il a également évoqué l'importance de cette démarche pour éviter les situations exceptionnelles, comme celles qui avaient conduit à la tenue des législatives de mars 2021, au lieu de 2020 comme prévu par la Constitution.

Un engagement pour l'édification d'un État de droit

Le Président de la Cei a conclu son allocution en réaffirmant l'engagement de la Commission à contribuer à l'édification d'un État de droit en Côte d'Ivoire, à travers des élections libres, transparentes et régulières. « Nous sommes engagés à doter la Côte d'Ivoire d'Institutions démocratiques et régulières pour une démocratie forte », a-t-il conclu, appelant à la mobilisation de tous pour garantir le succès de ces échéances électorales.

Un avenir démocratique renforcé pour la Côte d'Ivoire

En définitive, cette rencontre marque une nouvelle étape dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. La Cei se positionne comme un acteur clé dans la consolidation des institutions démocratiques du pays, en veillant à ce que les élections législatives se déroulent dans un cadre de transparence et d'inclusivité, dans le respect des délais constitutionnels.

Ce discours de Coulibaly-Kuibiert Ibrahime démontre l'engagement de la Commission Electorale Indépendante pour une organisation transparente des élections législatives, garantissant ainsi la stabilité institutionnelle et démocratique de la Côte d'Ivoire. La date proposée du 27 décembre 2025 constitue un jalon essentiel pour assurer la continuité des institutions et préparer un avenir démocratique fort pour le pays.