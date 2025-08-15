Cameroun: Paix vraie ou paix imposée, l'appel fort de Mgr Paul Lontse à Bafoussam

Au Cameroun, le climat préélectoral se déroule dans un contexte lourd, marqué par des tensions et des irrégularités électorales qui fragilisent la confiance citoyenne. Lors d'une messe pour la paix à Bafoussam, Mgr Paul Lontse, évêque de la ville, a lancé un message sans détour : la paix ne peut naître ni de la peur ni du mensonge. Son appel est clair, une paix durable ne peut être obtenue par la force, mais par la vérité et le respect des droits fondamentaux.

Face aux intimidations et aux discours officiels répétant que « la force reviendra à la loi », l'évêque rappelle que la loi véritable n'a rien à voir avec la manipulation ou la menace. Il dénonce les pratiques qui entachent le processus démocratique et souligne que la vérité politique est la seule voie pour restaurer la confiance entre gouvernants et gouvernés.

Dans un pays où le mot « paix » est souvent utilisé comme un slogan, il prévient contre une paix imposée qui ne serait qu'un silence contraint. Pour lui, protéger la dignité du peuple, c'est refuser que la peur devienne l'outil de gouvernance. Il encourage les Camerounais à rester debout, à défendre la vérité et à ne pas céder à l'intimidation, affirmant qu'aucun changement réel ne peut survenir dans un climat d'oppression.

Cet appel résonne comme une mise en garde mais aussi comme une invitation à la responsabilité collective. Une mobilisation citoyenne pacifique et ancrée dans la vérité pourrait devenir la clé pour sortir d'un cycle où le processus électoral est vidé de son sens par des pratiques contraires à l'esprit démocratique. En liant foi, courage et exigence de transparence, Mgr Lontse rappelle que la paix véritable ne peut être un compromis avec l'injustice.