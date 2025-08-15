Afrique: Afrobasket 2025 - La RDC joue sa survie face au Rwanda ce vendredi à 16h00

Ce vendredi 15 août à Namibe, les Léopards, battus d'entrée par leurs homologues du Cap-Vert (66-75), affrontent le Rwanda pour leur deuxième match du groupe A de l'Afrobasket. Une victoire est impérative pour rester en course dans cet AfroBasket 2025.

Ce duel a des allures de revanche : lors de la dernière édition, la RDC s'était inclinée lourdement face au Rwanda (82-68) dès son entrée en lice. Cette fois, les Congolais devront faire preuve de rigueur, notamment dans les tirs à trois points, où ils n'ont converti que 4 tentatives sur 22 face au Cap-Vert.

Les deux équipes ont perdu leur premier match, mais la RDC est actuellement lanterne rouge du groupe A avec 1 point et une différence de -9, juste derrière le Rwanda (1 point, -8). Le Cap-Vert et la Côte d'Ivoire, vainqueurs lors de la première journée, occupent les deux premières places avec 2 points chacun.

Le coup d'envoi sera donné ce vendredi 15 août à 16h00 (heure locale), à Namibe.

Les Léopards devront s'appuyer sur leur capacité à rebondir lors des deuxièmes sorties, comme ils l'ont démontré lors des précédentes éditions. Le match contre la Côte d'Ivoire, encore à venir, dépendra fortement du résultat de ce vendredi.