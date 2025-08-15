Congo-Kinshasa: Plusieurs femmes kinoises sensibilisées à la paix et la sécurité

Plusieurs femmes ont été sensibilisées à Kinshasa sur la paix et la sécurité en RDC. C'était au cours d'un atelier de deux jours qui s'est clôturé jeudi 14 aout autour du thème « Femme face aux défis de la paix et sécurité en République Démocratique du Congo ».

Cette sensibilisation est une initiative portée par l'ONG Synergie des jeunes africains pour la consolidation de la paix et la sécurité. L'événement visait à éveiller les femmes sur leur rôle central dans la reconstruction du pays et son développement durable.

Au coeur de cette rencontre, la projection du film « The Woman King », qui retrace l'histoire des Agojié, une unité de femmes guerrières du royaume de Dahomey en Afrique de l'Ouest. Ce récit historique a servi de point de départ à des échanges riches sur la place de la femme dans la consolidation des nations.

Pour Elcis Lotendo, coordinatrice du mouvement féminin "Biso Basi Telema", l'unité des femmes est une force capable de contribuer activement au retour de la paix et à la résolution des crises que traverse la RDC. Elle a souligné que les femmes, souvent en première ligne des souffrances dues aux conflits, doivent aussi être au coeur des solutions.

Parallèlement à l'atelier de sensibilisation, une exposition et vente de produits artisanaux a mis en lumière le talent et l'engagement des femmes entrepreneures : sacs, vêtements, cosmétiques et accessoires, autant d'oeuvres qui témoignent de leur créativité et de leur résilience.