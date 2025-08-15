Congo-Kinshasa: Mbanza-Ngungu - Ultimatum de 10 jours aux familles pour récupérer les corps dans une morgue saturée

15 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, au Kongo-Central, Willy Makumbani, a fixé à compter du jeudi 14 août un ultimatum de 10 jours aux familles dont les proches sont décédés et dont les corps sont conservés à la morgue de l'hôpital général de Nsona Nkulu. Ces familles doivent venir récupérer les dépouilles afin de procéder à leur inhumation.

Dans un communiqué publié jeudi, il avertit que passé ce délai, les autorités se verront contraintes d'inhumer elles-mêmes les corps comme des indigents. Il a également précisé que les nouveaux décès devront être orientés vers d'autres structures disposant encore de capacité d'accueil.

Perturbation du système de réfrigération

Cette décision fait suite à la saturation de la morgue depuis plusieurs semaines. Construite en 2008 pour une capacité initiale d'environ une trentaine de corps, elle en abrite aujourd'hui 158, soit plus de quatre fois sa capacité. En conséquence, les dépouilles sont entassées et superposées, et certaines commencent à se décomposer.

Le système de réfrigération, affecté par cette surcharge, ne fonctionne plus efficacement, ce qui entraîne une mauvaise conservation des corps dans un environnement insalubre, selon les responsables de la morgue.

Le gestionnaire, Tony Makengele, a annoncé dès le 14 août qu'aucun nouveau corps ne serait désormais accepté.

Dans cet espace exigu, la prolifération de microbes est favorisée, posant de sérieux problèmes sanitaires. Pour remédier à cette crise, une nouvelle morgue, capable d'accueillir jusqu'à 100 corps, est en construction depuis août 2022, financée par l'hôpital. Cependant, les travaux sont à l'arrêt faute de moyens financiers, regrette Tony Makengele, qui lance un appel aux autorités et aux bonnes volontés pour achever les travaux et acquérir le matériel nécessaire (compresseur, étagères, civières).

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.