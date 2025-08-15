Congo-Kinshasa: Le maire Delly Likunde engage la lutte contre l'insalubrité à travers la campagne « Kisangani ville propre »

Dans le cadre de la campagne « Kisangani, ville propre », le maire Delly Likunde, a lancé une initiative ambitieuse visant à améliorer la salubrité urbaine.

Invité de Radio Okapi ce vendredi 15 aout, l'autorité urbaine a détaillé les actions concrètes mises en oeuvre pour redonner à Kisangani son éclat.

Parmi les mesures phares, la distribution de poubelles publiques aux différentes communes de la ville figure en bonne place.

Ces équipements sont destinés à recueillir les déchets jetés par les passants sur les principales artères, dans le but de réduire les dépôts anarchiques et de favoriser une gestion plus responsable des ordures.

Conscient des risques de vol ou de détérioration de ce matériel, le maire a précisé avoir pris des dispositions sécuritaires. Des agents municipaux seront affectés à la surveillance des points sensibles, et un système de marquage permettra d'identifier les poubelles appartenant à la ville. Des sanctions administratives sont également prévues en cas de vol ou de vandalisme.

Cette campagne s'inscrit dans une vision plus large de mobilisation citoyenne pour l'hygiène publique. Le maire appelle les habitants à s'approprier cette initiative et à devenir des acteurs du changement.

« Une ville propre, c'est l'affaire de tous. Nous devons bâtir ensemble une Kisangani digne et respectée », lance Delly Likunde dans cette interview avec Jacques Mukonkole : /sites/default/files/2025-08/10._1408025_kis_itw_maire_delly_likunde_fr_web.mp3