Congo-Kinshasa: Bukavu - Tirs nocturnes à Panzi, une vendeuse tuée

15 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une série de coups de feu a semé la panique dans le quartier Panzi, commune d'Ibanda à Bukavu, entre jeudi soir et ce vendredi 15 août. Les habitants, traumatisés, dénoncent une insécurité persistante depuis 48 heures, sans que les auteurs des tirs soient identifiés.

Selon le chef de quartier, des individus armés surgissent à la tombée de la nuit, tirent en l'air et provoquent des dégâts matériels. Jeudi vers 19 h, une vendeuse de fruits a été mortellement touchée par une balle perdue alors qu'elle rentrait chez elle. Elle a succombé à ses blessures peu après.

Dans la même soirée, une balle a percé un réservoir de 30 000 litres d'eau alimentant l'hôpital général de référence de Panzi. La fuite a inondé une grande partie de l'enceinte hospitalière, perturbant les activités médicales.

Un véhicule du bureau de quartier a également été endommagé. Les habitants, pris de peur, réclament des explications et des mesures de sécurité.

Des rumeurs évoquent la présence de membres du groupe Wazalendo dans cette zone depuis le début de la semaine, mais aucune preuve n'a été apportée à ce jour.

