Le Gouvernement de la RDC, dirigé par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, a, mercredi 13 août 2025, par le truchement de son Porte-parole, Patrick Muyaya Katembwe, rendu hommage aux banyamulenge, arrachés, brutalement, à la vie, lors d'un génocide, perpétré, il y a 21 ans, jour pour jour, à Gatumba, au Burundi. La commémoration de cet évènement tragique s'est déroulée, dans un climat de compassion profonde et de recueillement, à Kinshasa, précisément, dans la salle Reine de la Paix, située à la lisière de la Gombe. Plusieurs personnalités du pays y ont activement pris part notamment, Alexis Gisaro, Ministre sortant des Infrastructures.

Dans son allocution, le Porte-parole du Gouvernement a tenu à exprimer la sympathie de la RDC face à ce massacre.

» Je salue le courage de la communauté qui se lève chaque année contre l'oubli. C'est aussi un geste de courage. En ce jour de recueillement, le gouvernement de la RDC s'incline devant la douleur de toutes les familles éprouvées. Nous honorons aujourd'hui avec une profonde douleur les victimes de ce massacre où plus de 160 congolais ont été lâchement assassinés » a-t-il indiqué. Et de poursuivre

« 20 ans après, la plaie reste ouverte, le deuil infini et notre peine toujours aussi immense. Plus que le chagrin aujourd'hui, c'est la quête inébranlable de la justice qui nous guide. Justice pour que la lumière soit faite sur ce crime. Justice pour que les responsables rendent compte. Justice pour qu'enfin aucun congolais ne subisse plus jamais de telles horreurs » a exprimé le porte-parole du gouvernement.

Il a rappelé que la commémoration d'aujourd'hui est aussi une occasion de dire non à chaque vie perdue à Gatumba...

« Cette tragédie nous rapelle une vérité : Quelles que soient nos origines, nous partageons tous une même terre, une même histoire et une même inspiration à la paix. » a insisté le ministre de la communication et médias.

Il a salué par la même occasion, le soutien de la communauté Banyamulenge pour le retour de la paix. Une communauté qui a choisi la paix. « Nous saluons cet engagement à travers cette célébration car on ne se souvient pas seulement du massacre de Gatumba mais de toutes les autres victimes » a-t-il fait savoir.

Il souhaite que cette journée ne soit pas seulement une simple commémoration. "Que la mémoire des victimes de Gatumba et de tant d'autres nous ressemblent dans un même élan de solidarité" a renchéri le Ministre Patrick Muyaya.

Il émet le voeu de voir leur sacrifice renforcer notre détermination à bâtir une république où règne la justice.

Pour rappel, c'est dans la nuit du 13 au 14 août 2004, que 166 membres du groupe ethnique tutsi ont été massacrés dans un camp de réfugiés de Gatumba, au Burundi frontalier de la RDC. Mercredi 13 août, des membres de la communauté banyamulenge se sont rassemblés en RDC, notamment à Kinshasa, à Bukavu et à travers le monde pour exiger que les auteurs de ce massacre soient déférés devant la Cour pénale Internationale.