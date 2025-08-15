Plus rien ne sera comme avant. A l'Office Congolais de Contrôle (OCC), son Directeur Général, Dr Etienne Tshimanga Mutombo est passé à la grande vitesse pour consolider une politique de contrôle active et rigoureuse des produits de consommation. Etape cruciale dans cet élan de responsabilité, c'est sa descente stratégique effectuée, mercredi 13 août 2025, à Kingabwa, précisément dans les installations du Département Contrôle Technique de l'OCC. Il était question, pour lui, ce jour-là, de se rendre compte de l'entreposage des équipements des laboratoires de Céramique et géotechnique nouvellement acquis par l'Office sur fonds propres.

Décidément, le DG Etienne Tshimanga Mutombo, qui accorde une grande importance, dans la réalisation de ses missions, à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, celle de la modernisation, ne lésine pas sur les moyens.

Pendant que certaines personnes se pourvoient dans des futilités, le Directeur Général Etienne Tshimanga est entrain de moderniser l'Office et aussi d'adapter ses services en rapport aux nouveaux créneaux qui se créent sur le territoire de la République Démocratique du Congo. L'installation à Maluku, dans la Zone Economique Spéciale des plusieurs entreprises et notamment des usines de fabrication des carreaux, a poussé la Direction Générale à acquérir des matériels appropriés pour le

Sa descente au Département Contrôle Technique lui a, en effet, permis de voir le cadre où sera aménagé le laboratoire de céramique chargé de contrôler la qualité des carreaux qui sont fabriqués à Maluku et ceux en provenance des pays étrangers et celui de Géotechnique pour l'étude du sol.

Dans sa casquette de médecin, le Docteur Etienne Tshimanga a profité de l'occasion pour s'assurer des conditions de stockage de ces équipements ultramodernes avant leurs installations.

En effet, depuis sa prise des fonctions, le tandem Etienne Tshimanga et Christelle Muabilu s'est fixé comme objectif primordial, la sécurité de la population congolaise. Cette mesure ambitieuse ne peut se concrétiser que par un contrôle de qualité des produits. Et le contrôle sous-entend, les laboratoires. C'est ce qui explique l'acquisition des équipements dont il vient de doter l'Office Congolais de Contrôle.