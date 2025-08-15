Congo-Kinshasa: En soutenant la vision de son épouse, la Première Dame Denise Nyakeru, Excellentia 2025 - Félix Tshisekedi affirme sa détermination à faire de l'éducation un pilier central du développement humain en RDC !

15 Août 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Hier, jeudi 14 août 2025, le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la Première Dame Denise Nyakeru ont procédé, dans l'amphithéâtre du Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale (CCPAC), à la remise de la bourse Excellentia 2024-2025 aux 79 lauréats de ce programme conçu et porté par la Fondation Lona (semer), autrefois « Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi » du nom de sa marraine.

Dans son discours de circonstance, la distinguée Première dame a rappelé sa vision dénommée « Plus Fortes ». « J'ai fait de l'éducation un pilier central du développement humain. Cela n'est possible sans la pleine participation de la femme et de la jeunesse », a-t-elle dit en substance.

Intervenant à son tour, le Président de la République a rendu hommage à l'initiatrice de la bourse Excellentia et à tous ses collaborateurs pour leurs actions en faveur de l'éducation et de l'épanouissement de la jeunesse. Pour lui, ce programme contribue à rendre tangible sa vision d'investir dans le capital humain pour bâtir le Congo de demain.

« Avec des initiatives telles qu'Excellentia, nous préparons les leaders de demain. Nous bâtissons, année après année, une société plus juste, plus éclairée, plus équitable », a fait savoir le Chef de l'État. Il a recommandé aux Lauréats Excellentia « de porter haut les couleurs de la République Démocratique du Congo (RDC) et de rendre continuellement grâce à l'Éternel ».

Au terme de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a récompensé les écoles qui ont fourni le plus grand nombre de boursiers en dépassant la barre de 10 et 25 lauréats. Il s'agit de l'Institut Les Loupiots (27), suivi du collège Notre Dame du Congo (14) et du Lycée Kabambare (12).

Depuis son lancement en 2019, la Fondation Lona, dans sa quête d'offrir une formation de qualité aux jeunes diplômés d'État congolais ayant obtenu en moyenne 85% à l'Examen d'État, a octroyé la bourse « Excellentia » à 391 jeunes dont 278 en RDC, 66 en France, 42 au Maroc et 5 aux États-Unis d'Amérique (USA).

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2025 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.