Hier, jeudi 14 août 2025, le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la Première Dame Denise Nyakeru ont procédé, dans l'amphithéâtre du Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale (CCPAC), à la remise de la bourse Excellentia 2024-2025 aux 79 lauréats de ce programme conçu et porté par la Fondation Lona (semer), autrefois « Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi » du nom de sa marraine.

Dans son discours de circonstance, la distinguée Première dame a rappelé sa vision dénommée « Plus Fortes ». « J'ai fait de l'éducation un pilier central du développement humain. Cela n'est possible sans la pleine participation de la femme et de la jeunesse », a-t-elle dit en substance.

Intervenant à son tour, le Président de la République a rendu hommage à l'initiatrice de la bourse Excellentia et à tous ses collaborateurs pour leurs actions en faveur de l'éducation et de l'épanouissement de la jeunesse. Pour lui, ce programme contribue à rendre tangible sa vision d'investir dans le capital humain pour bâtir le Congo de demain.

« Avec des initiatives telles qu'Excellentia, nous préparons les leaders de demain. Nous bâtissons, année après année, une société plus juste, plus éclairée, plus équitable », a fait savoir le Chef de l'État. Il a recommandé aux Lauréats Excellentia « de porter haut les couleurs de la République Démocratique du Congo (RDC) et de rendre continuellement grâce à l'Éternel ».

Au terme de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a récompensé les écoles qui ont fourni le plus grand nombre de boursiers en dépassant la barre de 10 et 25 lauréats. Il s'agit de l'Institut Les Loupiots (27), suivi du collège Notre Dame du Congo (14) et du Lycée Kabambare (12).

Depuis son lancement en 2019, la Fondation Lona, dans sa quête d'offrir une formation de qualité aux jeunes diplômés d'État congolais ayant obtenu en moyenne 85% à l'Examen d'État, a octroyé la bourse « Excellentia » à 391 jeunes dont 278 en RDC, 66 en France, 42 au Maroc et 5 aux États-Unis d'Amérique (USA).