Congo-Kinshasa: Au moins 24 maisons ravagées par un incendie au quartier Cahi à Bukavu, 36 familles sans abris

Un violent incendie a réduit en cendres 24 maisons et de nombreux biens de valeur jeudi 14 août dans le quartier Cahi, à Bukavu. Le sinistre, survenu sur l'avenue Risasi, a jeté 36 ménages à la rue. Depuis, ces familles dorment à la belle étoile, sans assistance humanitaire.

D'après les premières informations recueillies sur place, le feu aurait été déclenché par un réchaud électrique laissé allumer trop longtemps. Ce drame s'ajoute à une série d'incendies qui frappent la ville depuis juillet 2025, avec au moins dix cas recensés dans les trois communes de Bukavu.

L'intervention rapide des jeunes du groupe Pomba Solutions, connus pour leur engagement communautaire, a permis de limiter la propagation des flammes. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, selon le président de la société civile locale.

« Ces familles ont tout perdu. Elles manquent de nourriture, de vêtements, de couvertures. Nous lançons un appel urgent aux organisations humanitaires », a déclaré le chef de l'avenue.

Face à l'absence d'aide institutionnelle, des initiatives citoyennes émergent pour secourir les sinistrés. À Nyalukemba, dans la commune d'Ibanda, des voisins collectent des contributions pour soutenir ces familles sans abris.