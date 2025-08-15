Congo-Kinshasa: Walikale - Maîtrise de la diarrhée due à une intoxication alimentaire

La diarrhée causée par une intoxication alimentaire est désormais maîtrisée, après avoir provoqué deux décès sur plus de 60 cas recensés dans la zone de santé de Kibua, territoire de Walikale (Nord-Kivu).

Le médecin-chef de cette entité, Dr Yves Tshongo Bikunde, attribue cette amélioration à une coordination efficace entre les autorités sanitaires locales, les ONG partenaires et la communauté elle-même.

Il a salué l'intervention de l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF), qui a fourni des intrants médicaux pour la prise en charge des patients :

« MSF nous a aidés avec des kits de traitement contre la diarrhée et la déshydratation, notamment des kits choléra. Ces intrants comprenaient des cathéters, des seringues, des gants, des solutions de réhydratation orale, du zinc, de l'oxytétracycline, du Ringer lactate et des désinfectants. Tout cela est arrivé au niveau de l'aire de santé de Byungu le 8 août, et cela nous a permis de maîtriser la situation. Aujourd'hui, la situation est vraiment sous contrôle. Il n'y a plus de nouveaux cas».

Dr Yves Tshongo Bikunde affirme suivre l'évolution, notamment en lien avec les troupeaux qui se dirigent vers Walikale.

Fin juillet dernier, le médecin-chef de la zone de santé de Kibua avait lancé une alerte concernant des cas de diarrhée et de vomissements, causés par la consommation de viande de boeuf supposée contaminée.