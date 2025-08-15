Congo-Kinshasa: Walikale - Maîtrise de la diarrhée due à une intoxication alimentaire

15 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La diarrhée causée par une intoxication alimentaire est désormais maîtrisée, après avoir provoqué deux décès sur plus de 60 cas recensés dans la zone de santé de Kibua, territoire de Walikale (Nord-Kivu).

Le médecin-chef de cette entité, Dr Yves Tshongo Bikunde, attribue cette amélioration à une coordination efficace entre les autorités sanitaires locales, les ONG partenaires et la communauté elle-même.

Il a salué l'intervention de l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF), qui a fourni des intrants médicaux pour la prise en charge des patients :

« MSF nous a aidés avec des kits de traitement contre la diarrhée et la déshydratation, notamment des kits choléra. Ces intrants comprenaient des cathéters, des seringues, des gants, des solutions de réhydratation orale, du zinc, de l'oxytétracycline, du Ringer lactate et des désinfectants. Tout cela est arrivé au niveau de l'aire de santé de Byungu le 8 août, et cela nous a permis de maîtriser la situation. Aujourd'hui, la situation est vraiment sous contrôle. Il n'y a plus de nouveaux cas».

Dr Yves Tshongo Bikunde affirme suivre l'évolution, notamment en lien avec les troupeaux qui se dirigent vers Walikale.

Fin juillet dernier, le médecin-chef de la zone de santé de Kibua avait lancé une alerte concernant des cas de diarrhée et de vomissements, causés par la consommation de viande de boeuf supposée contaminée.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.