Congo-Kinshasa: Plus de 500 comptables publics formés sur le contrôle des finances de l'Etat

15 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins 530 comptables publics ont été formés, du 8 au 13 aout à Kinshasa, sur le contrôle des finances publiques et les fondamentaux de la comptabilité.

A l'initiative de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) et de l'Ecole nationale des finances (ENF), cette session d'une semaine a voulu doter le pays d'un système financier performant, réformé et adapté aux enjeux de son développement socio-économique.

Cette formation a tourné autour de quatre modules à savoir :

les fondamentaux de la comptabilité,

l'introduction à la comptabilité publique,

la procédures des marchés publics

le contrôle des finances publiques

la responsabilité du comptable public.

Dans son allocution, le ministre des Finances a souligné la vision du Gouvernement d'institutionnaliser un cadre de formation permanente destiné à renforcer davantage les compétences de ces agents.

Il a également exhorté les bénéficiaires à être des vecteurs du changement afin que chaque dépense publique soit exécutée dans le strict respect des lois en vigueur.

Doudou Fwamba a en outre salué la participation massive des comptables à ces assises, signe de leur adhésion à la réforme du système financier du pays.

De leur côté, les bénéficiaires, par la voix du Coordonnateur national des comptables publics, ont réaffirmé leur engagement à mettre en pratique les acquis de cette session de formation pour contribuer au développement du pays, tributaire d'une gestion saine et transparente des finances publiques.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

