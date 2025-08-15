Congo-Kinshasa: Plus de 500 comptables publics formés sur le contrôle des finances de l'Etat

Au moins 530 comptables publics ont été formés, du 8 au 13 aout à Kinshasa, sur le contrôle des finances publiques et les fondamentaux de la comptabilité.

A l'initiative de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) et de l'Ecole nationale des finances (ENF), cette session d'une semaine a voulu doter le pays d'un système financier performant, réformé et adapté aux enjeux de son développement socio-économique.

Cette formation a tourné autour de quatre modules à savoir :

les fondamentaux de la comptabilité,

l'introduction à la comptabilité publique,

la procédures des marchés publics

le contrôle des finances publiques

la responsabilité du comptable public.

Dans son allocution, le ministre des Finances a souligné la vision du Gouvernement d'institutionnaliser un cadre de formation permanente destiné à renforcer davantage les compétences de ces agents.

Il a également exhorté les bénéficiaires à être des vecteurs du changement afin que chaque dépense publique soit exécutée dans le strict respect des lois en vigueur.

Doudou Fwamba a en outre salué la participation massive des comptables à ces assises, signe de leur adhésion à la réforme du système financier du pays.

De leur côté, les bénéficiaires, par la voix du Coordonnateur national des comptables publics, ont réaffirmé leur engagement à mettre en pratique les acquis de cette session de formation pour contribuer au développement du pays, tributaire d'une gestion saine et transparente des finances publiques.