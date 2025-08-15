Congo-Kinshasa: Les FARDC escortent une centaine de véhicules transportant du carburant de Mahagi vers Bunia

15 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont escorté environ une centaine de camions transportant notamment du carburant et diverses marchandises du territoire de Mahagi à la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri jeudi 14 août.

Ces véhicules étaient bloqués depuis deux semaines au poste douanier de Mahagi, situé à 185 kilomètres au nord de Bunia. Les transporteurs refusaient d'emprunter la route nationale 27 (RN27), fréquemment ciblée par des groupes armés tels que CODECO et Zaïre, alliés à la milice Convention pour la révolution populaire (CRP) dirigée par Thomas Lubanga.

Par ailleurs, l'armée congolaise a lancé plusieurs opérations militaires dans les localités de Lopa, Iga-Barrière et Lindji pour sécuriser cet axe routier et démanteler les bastions des groupes armés qui terrorisent la région.

Ces opérations ont contribué à une accalmie relative, permettant l'arrivée, ce jeudi 14 août, d'un convoi d'environ 100 camions transportant du carburant et d'autres marchandises. Après une période de flambée des prix, ces produits connaissent déjà une légère baisse sur les marchés de Bunia.

Cependant, plusieurs véhicules restent encore bloqués au poste frontalier, dans l'attente d'une escorte militaire.

Le mardi dernier, un chauffeur étranger a été tué près de Matete. De plus, un autre conducteur et des membres de son équipe ont été dépouillés de leurs biens lors d'une attaque perpétrée par les miliciens des Forces démocratiques alliées (ADF).

Selon des témoignages locaux, plus de 200 véhicules étaient bloqués à Mahagi, leurs conducteurs redoutant les embuscades fréquentes tendues par les groupes armés sur la RN27.

