Congo-Kinshasa: Insécurité persistante au sud de Nyiragongo - La population plongée dans la peur

La nuit de jeudi à ce vendredi 15 aout a été marquée par une série d'actes violents dans la partie sud du territoire de Nyiragongo, voisin de la ville de Goma (Nord-Kivu). Des sources concordantes font état d'intrusions dans des domiciles privés, d'agressions ciblées contre des changeurs de monnaie, et d'un cas de meurtre tragique.

Dans le village Bugamba 2, à la limite nord de la commune de Karisimbi (ville de Goma), une mère de famille a été mortellement blessée par balles alors qu'elle se trouvait chez elle. Selon des témoins, elle a succombé à ses blessures en route vers une structure médicale. Des coups de feu nourris ont été entendus durant une grande partie de la nuit, semant la panique dans les quartiers environnants.

Trois autres personnes (deux jeunes garçons et une fille) ont été grièvement blessées dans les mêmes circonstances. Elles ont été admises aux soins dans un état préoccupant.

Dans ce climat de terreur, des bandits ont réussi à pénétrer deux maisons du village Bugamba 2, emportant plusieurs biens de valeur. Des cambriolages supplémentaires ont été signalés dans la localité de Kabale Katambi, au sein du groupement Rusayo, toujours dans les environs de Karisimbi. Là, au moins trois habitations ont été ciblées.

À Rukoko, au lieu-dit Maman Olive, voisin du quartier Bujovu, une femme exerçant comme changeuse de monnaie a été dépouillée de tout son capital par des individus armés.

Les acteurs de la société civile tirent la sonnette d'alarme : dans cette partie du territoire de Nyiragongo, la population vit dans une insécurité chronique et ne sait plus à qui s'en remettre. Ils appellent à une intervention urgente des autorités pour restaurer l'ordre et protéger les civils.