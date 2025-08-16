Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 août 2025

revue de presse

RDC : Le président resserre les rangs au sein de sa plateforme politique avant les prochaines échéances

En République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi accélère les consultations politiques. Pour la troisième fois en moins de deux semaines, le chef de l’État a réuni ce 14 août 2025 à Kinshasa les membres du présidium de sa plateforme, l’Union sacrée de la Nation.

La dernière rencontre remontait au 10 août. Objectif affiché : restructurer cette coalition et préparer les prochaines grandes échéances politiques. État des lieux sur ce qui change et pourquoi maintenant. (Source RFI)

Le fossile "Lucy" découvert en Éthiopie, sera exposé pour la 1ère fois en Europe

Les ossements fossilisés de la célèbre « Lucy » seront exposés pour la première fois dans un musée européen.

Le squelette préhistorique découvert en Éthiopie, a quitté le pays et sera exposé au Musée national de Prague pendant environ deux mois.

Le squelette qui appartenait à l'espèce Australopithecus afarensis, un hominidé primitif qui vivait en Afrique, est complet à 40 %. (Source Africanews)

Côte d’Ivoire : L’opposition fulmine contre le bouleversement du calendrier électoral

La fin d’année s’annonce électoralement chargée en Côte d’Ivoire. En sus de l’élection présidentielle du 25 octobre, la Commission électorale indépendante (CEI) a annoncé une modification du calendrier électoral qui avancerait les législatives, initialement prévues en mars 2026, au 27 décembre.

Si cette proposition est validée par l’exécutif, elle fera se succéder les deux scrutins à un intervalle rapproché et entraînera un report de la révision de la liste électorale prévue en fin d’année. Un changement contraire à la loi, estime l’opposition, qui dénonce une manœuvre politique. (Source Lemonde Afrique)

Libye : La nomination de Saddam Haftar à la tête de l’armée ravive les tensions Est-Ouest

Le maréchal Khalifa Haftar a nommé son fils, le lieutenant-général Saddam Haftar, au poste d’adjoint au commandement général de l’armée libyenne. Cette décision, annoncée début août, provoque une forte réaction sur la scène politique et institutionnelle libyenne, certains dénonçant une manœuvre destinée à renforcer un pouvoir familial déjà dominant dans l’Est du pays.

D’après les médias locaux, Abdullah Al-Lafi, membre du Conseil présidentiel, a convoqué une réunion urgente du commandement général. Il a rappelé que toute création ou attribution de poste militaire relève du commandement suprême — incarné collectivement par le Conseil présidentiel — et doit être validée par l’autorité législative. (Source Africapresse)

Algérie : 500 infractions au droit du travail dans le BTPH à Oran

L’Inspection du travail a transmis près de 500 procès-verbaux à la justice pour des infractions relevées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, révélant l’ampleur des violations des droits des ouvriers en Algérie.

Les infractions au droit du travail, relevées en Algérie vont de l’absence de contrats à la non-déclaration à la sécurité sociale, en passant par des manquements graves aux normes de sécurité sur les chantiers. Des chefs d’ateliers et patrons d’entreprises sont directement visés. Les syndicats locaux dénoncent une « banalisation » de ces pratiques, qui fragilisent les travailleurs et dégradent la qualité des ouvrages. (Source apanews)

Le Togo prêt pour sa première Coupe du monde à Adélaïde

Le Togo se prépare activement pour sa première participation à la Coupe du monde de Beach Volley, qui aura lieu du 14 au 17 novembre à Adélaïde, en Australie.

Pour marquer le coup d’envoi des préparatifs, la ministre des Sports, Lidi Bessi Kama, a rencontré l’équipe nationale en présence des responsables de la Fédération de Volley-Ball (FTVB). Les échanges ont porté sur l’organisation logistique, la préparation technique et les dispositions à prendre pour assurer une brillante prestation sur la scène mondiale. (Source togonews)

Gabon : 100 jours de réformes, mais l’eau et l’électricité manquent toujours

Cent jours après avoir prêté serment, le président Brice Clotaire Oligui Nguema revendique un bilan solide : chantiers d’infrastructures, réformes économiques, discipline de gouvernance. Mais derrière les inaugurations et les annonces, les coupures d’eau et d’électricité, l’absence d’autoroutes et les critiques sur une justice à deux vitesses rappellent que la transformation promise reste encore un horizon lointain.

Un héritage lourd et une méthode militaire. Arrivé au pouvoir le 3 mai 2025, au terme de 19 mois de transition, le chef de l’État hérite d’un pays sous tension : dette publique avoisinant 7 500 milliards de FCFA, dépendance pétrolière (70 % des exportations), chômage massif des jeunes (36 % chez les 15-24 ans), infrastructures délabrées, crise énergétique chronique. (Source GabonMediaTime)

Déclaration de patrimoine au Sénégal : l’opposition met Bassirou Diomaye Faye sous pression

Le 18 août sera présenté, devant l’Assemblée nationale du Sénégal, un projet de loi sur la déclaration de patrimoine qui cible désormais les magistrats du parquet, les juges d’instruction, les autorités locales, les auditeurs et les dirigeants de sociétés publiques, en sus de ceux déjà inclus dans le texte en vigueur depuis 2014 : le président de l’Assemblée, le Premier ministre, les ministres et les comptables publics manipulant plus de 1 milliard de francs CFA.

La nouvelle mouture élargirait le champ des personnes concernées, et le seuil de l’obligation de déclaration passerait à 500 millions de francs CFA pour les gestionnaires de budgets publics. (Source Jeune Afrique)

Amadou Oury Bah justifie la double nationalité en Guinée

Dans une interview à la DW, le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, affirme que la double nationalité permet à tous les Guinéens de participer à la vie nationale.

Le 21 septembre, les Guinéens sont appelés aux urnes pour se prononcer par voie référendaire sur le projet de nouvelle Constitution du pays. Si la nouvelle loi fondamentale est adoptée par la majorité des Guinéens, le mandat présidentiel passera de 5 à 7 ans, renouvelable une seule fois.

Dans le projet de nouvelle Constitution, la candidature indépendante est prévue et tout candidat à l'élection présidentielle doit être de nationalité guinéenne. Mais le candidat peut aussi posséder un passeport d’un pays tiers. (Source Deutsche Welle)

Cinq étoiles qui illuminent le parcours de la Tanzanie vers les phases finales du CHAN TotalEnergies

Dans ce CHAN TotalEnergies PAMOJA 2024 co-organisé sur ses terres, la Tanzanie a enflammé la compétition avec un football aussi intense que rayonnant.

Poussés par un stade Benjamin Mkapa en fusion, les Taifa Stars ont été la première équipe à valider son ticket pour les quarts de finale, enchaînant trois victoires de rang — sans même avoir besoin de jouer leur dernier match pour se qualifier.

Leur recette ? Solidité défensive, maîtrise au milieu et finition chirurgicale. (Source CAF)