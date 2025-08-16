Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a visité la centrale solaire Toyo à Hawasa saluant son potentiel de production de haute technologie et d'exportation.

15 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu aujourd'hui à l'usine Toyo Solar, située dans le parc industriel d'Hawassa, exploitée par une entreprise vietnamienne.

Au cours de cette visite, il a observé les activités de production de cellules solaires actuellement en cours, saluant le rôle que joue cette usine dans le développement industriel et économique de l'Éthiopie.

Il a mis en avant la qualité remarquable de l'installation, sa capacité de production élevée et son niveau d'automatisation, estimant que ce type de projet contribuera fortement à stimuler les exportations manufacturières du pays.

« Ce projet cadre parfaitement avec notre stratégie d'investissement, axée sur des initiatives à forte valeur ajoutée, en accord avec nos politiques nationales, et qui apportent une réelle transformation », a-t-il précisé.

Abiy Ahmed a également indiqué que, bien que deux autres usines solaires soient encore en construction, celle déjà opérationnelle représente une avancée importante pour l'Éthiopie dans sa quête d'investissements étrangers stratégiques et dans le respect de ses engagements.

La visite intervient après des discussions précédentes avec le président de Toyo Solar, qui avait promis de lancer la production sur ce site.

Le parc industriel d'Hawassa reste un centre clé pour l'industrialisation du pays, soutenant la fabrication de technologies de pointe et orientée vers l'exportation.

L'entrée en activité de cette usine solaire marque une étape importante dans les efforts du pays pour renforcer la production à valeur ajoutée et les énergies renouvelables, consolidant ainsi la position de l'Éthiopie en tant que destination de choix pour les investissements directs étrangers de qualité

Lire l'article original sur ENA.

