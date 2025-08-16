Ethiopie: Des entreprises montrent leurs désirs à développer des solutions écologiques au pays

Addis-Abeba — Les entreprises éthiopiennes actives dans les technologies des énergies renouvelables souhaitent développer leurs solutions respectueuses de l'environnement, notamment dans les zones hors réseau, tout en contribuant aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

Dans un ebtretien exclusif avec ENA, Charlie Hou, directeur national de Shenzhen Solar Run Energy Company, a noté que son entreprise est présente en Éthiopie depuis plus de 15 ans et propose une large gamme de solutions d'énergie solaire.

Ces solutions comprennent des options énergétiques abordables et durables pour les secteurs résidentiel et commercial, telles que des systèmes solaires domestiques, des pompes à eau et des systèmes de secours.

Hou a souligné la collaboration de l'entreprise avec les gouvernements locaux et les ONG pour fournir des solutions solaires de grande capacité aux communautés et a révélé des plans d'augmentation des investissements en Éthiopie, visant à renforcer le développement durable de l'énergie solaire dans le pays, à introduire des produits plus abordables et à renforcer les partenariats avec les acteurs locaux afin de favoriser la croissance des énergies renouvelables.

Avec une population de plus de 120 millions d'habitants, l'Éthiopie présente un potentiel de marché considérable pour les énergies propres, a-t-il souligné, soulignant que de nombreuses communautés rurales n'ont toujours pas accès au réseau électrique national.

Il a ajouté que les efforts de l'entreprise contribueraient également à atténuer les impacts du changement climatique en réduisant les émissions de carbone.

Pour sa part, Yidnekachew Dirsha, chef d'équipe technique chez Meseret Mabre Solar Import and Installation Plc, a indiqué que son entreprise se concentre sur la fourniture de systèmes domestiques et de pompes à eau solaires aux communautés privées d'accès au réseau.

Il a souligné que l'entreprise est bien placée pour contribuer significativement au paysage énergétique durable de l'Éthiopie, en répondant à la fois aux besoins locaux et aux objectifs climatiques mondiaux.

Selon Yidnekachew, les applications solaires jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement en électricité des communautés rurales et l'amélioration de la productivité agricole grâce à l'approvisionnement en eau potable et à l'irrigation, remplaçant ainsi les pompes diesel nocives pour l'environnement.