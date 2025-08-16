Ethiopie: Des entreprises montrent leurs désirs à développer des solutions écologiques au pays

15 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les entreprises éthiopiennes actives dans les technologies des énergies renouvelables souhaitent développer leurs solutions respectueuses de l'environnement, notamment dans les zones hors réseau, tout en contribuant aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique.

Dans un ebtretien exclusif avec ENA, Charlie Hou, directeur national de Shenzhen Solar Run Energy Company, a noté que son entreprise est présente en Éthiopie depuis plus de 15 ans et propose une large gamme de solutions d'énergie solaire.

Ces solutions comprennent des options énergétiques abordables et durables pour les secteurs résidentiel et commercial, telles que des systèmes solaires domestiques, des pompes à eau et des systèmes de secours.

Hou a souligné la collaboration de l'entreprise avec les gouvernements locaux et les ONG pour fournir des solutions solaires de grande capacité aux communautés et a révélé des plans d'augmentation des investissements en Éthiopie, visant à renforcer le développement durable de l'énergie solaire dans le pays, à introduire des produits plus abordables et à renforcer les partenariats avec les acteurs locaux afin de favoriser la croissance des énergies renouvelables.

Avec une population de plus de 120 millions d'habitants, l'Éthiopie présente un potentiel de marché considérable pour les énergies propres, a-t-il souligné, soulignant que de nombreuses communautés rurales n'ont toujours pas accès au réseau électrique national.

Il a ajouté que les efforts de l'entreprise contribueraient également à atténuer les impacts du changement climatique en réduisant les émissions de carbone.

Pour sa part, Yidnekachew Dirsha, chef d'équipe technique chez Meseret Mabre Solar Import and Installation Plc, a indiqué que son entreprise se concentre sur la fourniture de systèmes domestiques et de pompes à eau solaires aux communautés privées d'accès au réseau.

Il a souligné que l'entreprise est bien placée pour contribuer significativement au paysage énergétique durable de l'Éthiopie, en répondant à la fois aux besoins locaux et aux objectifs climatiques mondiaux.

Selon Yidnekachew, les applications solaires jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement en électricité des communautés rurales et l'amélioration de la productivité agricole grâce à l'approvisionnement en eau potable et à l'irrigation, remplaçant ainsi les pompes diesel nocives pour l'environnement.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.