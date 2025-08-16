Addis-Abeba — Le Botswana et l'Éthiopie consolident leurs liens bilatéraux solides, les deux pays réitérant leur engagement à renforcer leur coopération dans des domaines clés, notamment l'agriculture, l'aviation, le commerce et la consolidation de la paix, selon l'ambassadeur du Botswana en Éthiopie, Tebelelo Boang.

Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelle éthiopienne, l'ambassadeur du Botswana en Éthiopie, Tebelelo Boang, a qualifié d'« excellentes » les relations entre les deux pays, fondées sur des valeurs communes telles que le respect de l'État de droit, l'unité africaine et le multilatéralisme.

« Nous partageons des valeurs communes... et nous croyons fermement à l'unité africaine », a affirmé l'ambassadeur Boang, soulignant la profonde relation et l'ouverture qui caractérisent nos deux sociétés.

L'ambassadeur Boang a confirmé que l'Éthiopie et le Botswana finalisent un protocole d'accord visant à renforcer leur collaboration en matière de développement agricole qui est au coeur de ce partenariat croissant.

Le Botswana, largement reconnu pour la qualité de sa viande bovine et de ses services vétérinaires, voit un fort potentiel dans une collaboration avec l'Éthiopie, pays qui a réalisé des progrès notables dans la production animale et végétale.

L'Institut des vaccins du Botswana, accrédité par l'Organisation mondiale de la santé animale, fabrique des médicaments vétérinaires qui pourraient soutenir les initiatives de santé animale et les efforts de sécurité alimentaire de l'Éthiopie.

Il a également salué les avancées de l'Éthiopie en matière de cartographie des sols et son leadership dans l'industrie du cuir. Le Botswana est impatient de s'inspirer de l'expérience éthiopienne pour développer sa propre production de cuir et ses chaînes de valeur agricoles.

La connectivité entre les deux pays s'est renforcée, notamment grâce à Ethiopian Airlines, qui assure des vols quotidiens vers Gaborone et a lancé une nouvelle ligne en juin 2024 vers Maun, pôle touristique clé du Botswana.

Un partenariat entre Ethiopian Airlines et la Commission de la viande du Botswana permet le transport aérien de la viande bovine haut de gamme du Botswana vers les marchés mondiaux, stimulant ainsi les échanges commerciaux.

Puisque le tourisme et les échanges culturels sont également considérés comme des domaines de coopération prometteurs, l'Ambassadeur Boang a souligné que les deux pays, riches en beautés naturelles et en patrimoine, pourraient bénéficier d'une collaboration renforcée dans ce secteur.

Sur le plan diplomatique, Boang a souligné l'engagement commun des deux pays en faveur de la paix et de la sécurité régionales.

« Les deux pays siègent actuellement au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et partagent un engagement fort en faveur de la paix et de la stabilité sur le continent », a-t-il noté.

L'ambassadeur Boang a également salué le rôle de l'Éthiopie dans le maintien de la paix, notamment en Somalie, et a réaffirmé le soutien du Botswana au leadership éthiopien dans la région.

Il a souligné l'attachement des deux pays à un système multilatéral fondé sur des règles et leur étroite collaboration au sein d'instances telles que les Nations Unies, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et le Groupe des 77.

Grâce à une coopération accrue et à des priorités communes, l'Éthiopie et le Botswana mettent en avant un modèle de collaboration intra-africaine au service du développement durable, de la paix et de la prospérité.