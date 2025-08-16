Addis-Abeba — Le Sommet des partis politiques africains, récemment organisé au Ghana, a marqué une étape historique dans la transformation du continent, avec pour objectif d'assurer la prospérité globale de ses populations et de propulser une transformation multidimensionnelle à travers l'Afrique, a dévoilé Bikila Hurisa, responsable des relations publiques et internationales du Parti de la prospérité (PP).

Le Sommet des partis politiques africains s'est tenu à Accra, au Ghana, du 12 au 14 août 2025, sous le thème : « De la politique à la prospérité : renforcer la collaboration interpartis pour le développement et la transformation économique de l'Afrique ».

Une délégation de haut niveau conduite par le vice-président et vice-Premier ministre du Parti de la prospérité, Adem Farah, a participé au sommet.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Bikila Hurisa, responsable des relations publiques et internationales du PP et membre de la délégation, a noté que le thème même du sommet indique qu'il est impératif de briser le piège des partis politiques africains enfermés dans des groupes d'intérêts étroits.

« L'idée même de ce thème est que les partis politiques africains passent d'une logique d'intérêts politiques ou étroits à la prospérité globale et au changement multidimensionnel de leurs citoyens. C'est une question cruciale pour l'idée même, le processus et l'objectif ultime des partis politiques en Afrique », a-t-il expliqué.

Selon lui, le paysage politique africain reste entravé par les intérêts étroits de certains groupes et par l'absence d'une vision transformatrice.

« Les partis politiques africains ne devraient pas se laisser enfermer dans les intérêts étroits de certains groupes ou élites politiques, mais se concentrer stratégiquement sur la transformation de leurs citoyens dans les sphères politique, économique et sociale. »

Dans ce contexte, Bikila a souligné que le récent Sommet des partis politiques africains a souligné l'importance primordiale des partis politiques dans la construction de l'État-nation et la transformation économique et sociale des citoyens africains.

Le chef du parti au pouvoir a partagé ses meilleures pratiques et ses initiatives de réforme audacieuses visant à transformer en profondeur le paysage politique éthiopien.

Lors du sommet, le vice-président du Parti, Adam Farah, a prononcé un discours liminaire, a-t-on appris.

« Il a partagé l'expérience du Parti de la Prospérité, développé les positions du PP sur la philosophie Medemer et expliqué comment cette pensée se concentre stratégiquement sur la politique par la prospérité afin de mettre fin au problème du jeu à somme nulle auquel les partis politiques africains sont confrontés au niveau général », a déclaré Bikila.

Le vice-président a également partagé l'expérience du Parti de la prospérité, qui a transformé le discours de gouvernance de l'Éthiopie selon la philosophie Medemer, un discours de collaboration, de participation, d'intégration des différents intérêts de la société et des acteurs politiques, et de centralisation de ces derniers dans la politique éthiopienne.

Le responsable des relations publiques et internationales du PP a également souligné que l'expérience éthiopienne, et notamment les meilleures pratiques du Parti de la prospérité, constituait un modèle précieux pour les autres partis politiques africains, à prendre en compte dans l'élaboration de leurs stratégies et structures politiques.

Parmi les meilleures pratiques figurent l'ouverture de l'espace politique, la promotion de l'inclusion, le partage du pouvoir avec les partis d'opposition, la promotion de l'égalité des sexes et l'accession des jeunes dirigeants à des postes aux niveaux régional et fédéral.