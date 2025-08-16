Addis-Abeba — Selon l'ambassade d'Éthiopie à Moscou, des entreprises russes ont manifesté leur intérêt pour divers secteurs, notamment la production d'engrais, la transformation alimentaire et l'assemblage de machines agricoles.

L'ambassade d'Éthiopie en Russie, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Moscou, a organisé un forum d'investissement axé sur le secteur manufacturier, réunissant les dirigeants de la Chambre et des représentants de 29 entreprises russes désireuses d'explorer les opportunités en Éthiopie.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Moscou, Vladimir Mikhaïlovitch Platonov, a salué les liens profonds entre l'Éthiopie et la Russie et a souligné l'engagement croissant de la Russie auprès des pays africains et asiatiques.

Il a mis en avant les programmes de formation de la Chambre pour les partenaires africains, son rôle dans la mise en relation des entreprises et son engagement à stimuler les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux.

L'ambassadeur d'Éthiopie en Russie, Genet Teshome, a qualifié ce forum d'étape clé dans le renforcement des liens diplomatiques et commerciaux.

Il a souligné le vaste potentiel commercial et d'investissement de l'Éthiopie, a invité les entreprises russes à saisir les opportunités émergentes et a assuré le plein soutien de l'ambassade aux futurs projets commerciaux.

L'ambassadrice Roza Yerukneh, cheffe de mission adjointe, a détaillé les atouts du secteur manufacturier éthiopien, de l'agroalimentaire et des produits pharmaceutiques aux textiles et à l'ingénierie, ainsi que les mesures incitatives gouvernementales dans les zones économiques spéciales.

À l'occasion, les entreprises russes ont manifesté leur intérêt pour des secteurs tels que la production d'engrais, la transformation alimentaire, l'assemblage de machines agricoles, le recyclage des déchets et les matériaux de construction.