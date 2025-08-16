Algérie: Le président du HCI tient au Caire des discussions avec le SG de la Commission internationale des Miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna

15 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président du Haut conseil islamique (HCI), Mabrouk Zaid El Kheir, a tenu, au Caire, des discussions scientifiques avec le secrétaire général de la Commission internationale des Miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna, Dr. Abdallah ibn Abdelaziz Al-Mosleh, et ce, en marge de la 10e Conférence mondiale de Dar Al-Ifta d'Egypte, indique, vendredi, un communiqué du HCI.

Les discussions ont porté, précise le communiqué, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'exégèse (interprétation) du Coran, en tant qu'"étape technique pionnière" renfermant de grands défis qui requièrent sagesse et précision, d'autant que la technologie peut servir d'outil pour une compréhension approfondie des textes, ou peut devenir "une source de confusion, si elle utilisée à mauvais escient".

La 10e Conférence mondiale de Dar Al-Ifta d'Egypte s'est tenue les 12 et 13 août, sous le thème "La formation du mufti éclairé à l'ère de l'intelligence artificielle".

