Afrique: Handball / Mondial masculin U19 - L'Algérie bat l'Uruguay (32-27) et termine à la 27e place

La sélection algérienne masculine de handball des moins de 19 ans (U19) a terminé à la 27e place du Mondial 2025 de la catégorie, après sa victoire devant l'Uruguay sur le score de 32 à 27 (mi-temps : 14-19), en match de classement disputé vendredi au Caire.

Versée dans la poule C, la sélection nationale a raté la qualification au Tour principal, en concédant trois défaites, respectivement, face à l'Espagne (tenante) (19-49), la Serbie (22-32) et la Croatie (29-35).

En Coupe du président, les handballeurs algériens se sont inclinés face aux Brésiliens (28-36) avant de battre les Guinéens (28-22).

Les affiches des demi-finales du Mondial égyptien, prévus ce vendredi, mettrons aux prises la Suède à l'Espagne (tenante) à partir de (15h15, heures algériennes) et l'Allemagne au Danemark (17h30).