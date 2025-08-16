Afrique: CHAN-2024 (décalé à 2025) Gr.C/ 4e journée - L'Algérie accrochée par la Guinée (1-1)

KAMPALA — La sélection algérienne de football A', a été tenue en échec par son homologue guinéenne 1-1 (mi-temps : 0-0), vendredi au Mandela national stadium de Kampala, pour le compte de la 4e journée (Gr.C) du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2024 (reportée à 2025), qui se déroule au Kenya, en Tanzanie, et en Ouganda (2-30 août).

Les Guinéens ont ouvert le score, contre le cours de jeu, par le sociétaire de Horoya AC Ismaël Camara (62e), profitant d'une balle perdue par la défense algérienne.

Les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra, ont dominé les débats de bout en bout, mais sans pour autant parvenir à trouver la faille, jusqu'à l'entrée en jeu de l'attaquant du MC Alger Sofiane Bayazid, qui a réussi à égaliser en fin de match (88e).

Avec ce nul, l'Algérie stagne à la 2e place avec 5 points, derrière l'Ouganda (6 points). S'il s'agit du dernier match pour les Guinées, éliminés, l'Algérie jouera son dernier match lundi face à la lanterne rouge, le Niger, au stade au Nyayo national stadium à Nairobi (18h00).

L'autre match du groupe C mettra aux prises le Niger (0 pt), à l'Afrique du Sud (4 pts) à 18h00, alors que l'Ouganda est exempté.

Les deux premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale, prévus les 22 et 23 août.

Le point du groupe C du Championnat d'Afrique des nations de football CHAN-2024 (décalé à 2025), après Guinée-Algérie (1-1), disputé vendredi au Mandela National stadium de Kampala, comptant pour la 4e journée :

4e journée (Vendredi, 15 août) :

Guinée - Algérie 1-1

Niger - Afrique du Sud 18h00

Ouganda : exempte

Classement : Pts J Diff

Ouganda 6 3 +2

Algérie 5 3 +3

Afrique du Sud 4 2 +1

--. Guinée 4 4 -3

Niger 0 2 -3

Déjà joués :

Niger - Guinée 0-1

Ouganda - Algérie 0-3

Algérie - Afrique du Sud 1-1

Guinée - Ouganda 0-3

Afrique du Sud - Guinée 2-1

Ouganda - Niger 2-0

Reste à jouer :

5e et dernière journée (lundi 18 août) :

A Kampala : Afrique du Sud - Ouganda 18h00

A Nairobi : Algérie - Niger 18h00

Guinée : exempte

NB : Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale, prévus les 22 et 23 août.