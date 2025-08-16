Algérie: Foot - Clôture du Séminaire des arbitres d'élite à Oran

ALGER — Le séminaire d'avant-saison destiné aux arbitres d'élite, organisé par la Direction nationale de l'arbitrage (DNA), entamé lundi, a pris fin au Village méditerranéen d'Oran, a indiqué un communiqué de la fédération algérienne de football (FAF).

La dernière journée tenue jeudi, a été marquée par une visioconférence au profit des arbitres, consacrée à la présentation du nouveau système de gestion de l'arbitrage mis en place par la FAF, le Refereeing Management System (RMS).

Cette plateforme, dédiée à la numérisation et à la modernisation de l'arbitrage en Algérie, permettra notamment d'alerter les arbitres lorsqu'ils sont désignés pour officier un match.

Un débriefing des sessions pratiques réalisées lors des deux premiers jours a ensuite permis de revenir sur les points à améliorer et de corriger certaines erreurs.

Le Directeur national de l'arbitrage, Mehdi Abid Charef, a profité de l'occasion pour formuler ses recommandations en vue de la saison 2025-2026.

Dans la foulée, la DNA a lancé un second séminaire, cette fois destiné aux arbitres Elite B, qui se poursuivra jusqu'au 17 août 2025.