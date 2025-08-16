Algérie: Economie de l'eau - Plus de 5.000 enfants sensibilisés dans les colonies de vacances

ALGER — L'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), à travers ses agences de bassin hydrographique (ABH), a mené depuis le début de l'été 2025, une vaste campagne nationale de sensibilisation à l'économie de l'eau au profit des enfants des colonies de vacances, touchant 5.013 participants répartis sur 26 centres à travers plusieurs wilayas du pays, a-t-on appris auprès de l'Agence.

Placée sous le slogan "Sifna Lemma wa amane" (Notre été, convivialité et sérénité), l'initiative vise à inculquer dès le jeune âge les valeurs de préservation, de responsabilité et de solidarité autour de la gestion de cette ressource vitale, dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources hydriques et la récurrence des épisodes de sécheresse.

La campagne, qui s'est déroulée tout au long de la saison estivale, a été déployée dans plusieurs régions du pays, notamment à Oran, Skikda, Annaba, Alger, Boumerdes, Tipaza, Bejaïa, Tizi Ouzou et Chlef. Elle a ciblé aussi bien les enfants des wilayas côtières que ceux issus du Grand Sud, des Hauts Plateaux et de la communauté algérienne à l'étranger.

A Oran, l'Agence de Bassin Hydrographique Oranie-Chott-Chergui (ABH/OCC) a donné le coup d'envoi officiel de ses actions au camp d'El Amria (Ain Témouchent), avant de les étendre à dix centres d'accueil profitant à environ 1.200 enfants. Ces activités comprenaient des ateliers de dessin, des concours éducatifs, des jeux ludiques et des présentations simplifiées sur le cycle de l'eau et les gestes de préservation.

A l'Est du pays, l'Agence de Bassin Hydrographique Constantinois-Seybousse-Mellegue (ABH/CSM) a animé plusieurs sessions à Skikda, Jijel et Annaba, touchant plus de 1.000 enfants, dont des groupes venus de wilayas de l'intérieur et du Sud, ainsi que des enfants sahraouis. Ces interventions ont coïncidé, dans certains cas, avec des événements marquants comme la Journée mondiale de prévention de la noyade, donnant lieu à des actions de sensibilisation aux bonnes pratiques de baignade.

Dans la région centre, l'Agence de Bassin Hydrographique Algérois-Hodna-Soummam (ABH/AHS) a organisé, quant à elle, des programmes éducatifs sur les plages et dans les camps de vacances d'Alger, Boumerdes, Tipaza et Béjaïa. Plus de 1.000 enfants, dont certains issus de wilayas du Sud comme In Salah, Illizi ou Tamanrasset, ont participé à des animations interactives, à des jeux-questionnaires et à des sorties pédagogiques.

Dans les camps de vacances de la côte chélifienne, la campagne a inclus la création de "groupes de protecteurs de l'eau", un projet visant à former 300 enfants ambassadeurs de l'économie d'eau dans leurs familles et écoles.

Selon l'AGIRE, les activités de cette campagne ont combiné approches pédagogiques et ludiques pour ancrer durablement les bons réflexes de consommation rationnelle de l'eau, à travers des outils variés : supports visuels, ateliers pratiques, compétitions, visites d'installations hydrauliques et espaces de dialogue.

"Ces acquis constituent une base solide pour poursuivre et renforcer ce type d'initiatives à l'avenir", souligne l'Agence, ajoutant que cette démarche s'inscrit pleinement dans les objectifs nationaux de développement durable et de gestion intégrée des ressources hydriques.