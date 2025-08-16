Algérie: Décès du réalisateur Nourredine Benamar

15 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ORAN — Le réalisateur de télévision et de cinéma Nourredine Benamar est décédé, dans la nuit de jeudi à vendredi à Oran, à l'âge de 74 ans, a-t-on appris auprès de la direction locale de la culture et des arts.

Le défunt a laissé une empreinte importante sur le petit et le grand écran, ayant contribué à la production de nombreuses oeuvres télévisuelles et cinématographiques au sein de la station régionale de l'entreprise nationale de télévision à Oran.

Il avait débuté dans les années 1970 à l'institut municipal de musique Ahmed-Wahbi, où il a appris les arts dramatiques et travaillé en tant qu'acteur et metteur en scène de théâtre, avant de rejoindre la télévision, où il s'est distingué par la réalisation d'oeuvres artistiques, de films documentaires et d'émissions telles que "Liqaâ" (Rencontre) et "Qaws Quzah" (Arc-en-ciel).

Le défunt, qui a consacré sa vie au service de l'art, a également joué un rôle clé dans la découverte de nombreux talents artistiques ayant marqué la scène artistique et culturelle tant au niveau local que national.

